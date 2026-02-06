वाढवण बंदर प्रशासनाकडून सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा विपर्यास;
वाढवण बंदर प्रशासनाकडून
न्यायालयाच्या आदेशाचा विपर्यास
सुरू असलेल्या कामावर संघर्ष समितीचा तीव्र आक्षेप
कासा, ता. ६ (बातमीदार) ः वाढवण बंदर प्रकल्प रद्द झाल्याबाबत गेल्या काही दिवसांपासून सोशल मीडियासह काही वृत्तपत्रांमध्ये बातम्या प्रसिद्ध झाल्या होत्या. या पार्श्वभूमीवर बंदर प्रशासनाने ‘प्रकल्पाला कोणतीही स्थगिती नसून काम वेगाने सुरू असल्याचे’ स्पष्टीकरण दिले. मात्र, हा दावा खोटा असून, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान करणारा आहे, असा गंभीर आरोप वाढवण बंदर विरोधी संघर्ष समितीने केला आहे.
संघर्ष समितीने प्रसिद्धिपत्रकाद्वारे प्रशासनाच्या भूमिकेवर तीव्र आक्षेपही नोंदवण्यात आला आहे. ‘सर्वोच्च न्यायालयाने २८ फेब्रुवारी २०२५ रोजी दिलेल्या आदेशात जमीन संपादनाची प्रक्रिया पूर्ण झाल्याशिवाय रस्ते बांधकाम किंवा समुद्रात भराव घालण्यास मनाई केली आहे. मात्र, अद्याप भूसंपादन प्रक्रिया पूर्ण झालेली नसताना काम सुरू आहे’, असे सांगणे म्हणजे न्यायालयाच्या आदेशाची पायमल्ली असल्याचा आरोप समितीकडून करण्यात आला आहे.
दरम्यान, गुरुवारी (ता. ५) जेएनपीएचे अध्यक्ष गौरव दयाळ व पालघर जिल्हाधिकारी डॉ. इंदुराणी जाखड यांनी लोकप्रतिनिधींशी बैठक घेतल्यानंतर बंदर अधिकाऱ्यांनी मुख्य वाढवण गावात न जाता गुंगवाडा परिसरातून पाहणी करून परतल्याचा मुद्दाही समितीने उपस्थित केला आहे.
‘जर सर्व प्रक्रिया कायदेशीर असतील, तर अधिकारी स्थानिक भूमिपुत्रांशी थेट संवाद साधण्यास का टाळाटाळ करत आहेत, असा सवाल समितीने केला आहे. बैठकीत स्थानिकांचे हक्क अबाधित राहतील, असे आश्वासन देण्यात आले असले तरी, जमीन संपादन व पर्यावरणविषयक बाबींवर सर्वोच्च न्यायालयाचा अंतिम निर्णय अद्याप झालेला नाही. अशा स्थितीत प्रशासनाकडून जनतेची दिशाभूल केली जात असल्याचा आरोप संघर्ष समितीने केला आहे.
संघर्ष समितीने स्पष्ट केले की, “आम्ही विकासाच्या विरोधात नाही. मात्र, भूमिपुत्रांच्या अस्तित्वावर घाला घालणारे वाढवण बंदर, विमानतळ किंवा ‘चौथी मुंबई’ सारखे विनाशकारी प्रकल्प आम्हाला मान्य नाहीत. सर्वोच्च न्यायालयाचा अंतिम निकाल लागेपर्यंत प्रकल्पाशी संबंधित सर्व कार्यवाही तत्काळ थांबवावी.”
प्रशासनाने खोटी माहिती पसरवणे थांबवावे आणि न्यायालयीन निर्णय प्रलंबित असताना बळजबरीने काम पुढे रेटण्याचा प्रयत्न केल्यास संपूर्ण पालघर जिल्ह्यात तीव्र जनआंदोलन करण्याचा इशाराही संघर्ष समितीने दिला आहे.
- वैभव वझे, नारायण पाटील
वाढवण बंदर विरोधी संघर्ष समिती
