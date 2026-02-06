‘एशियाटिक’ची निवडणूक केव्हा हाेणार?
‘एशियाटिक’ची निवडणूक केव्हा हाेणार?
तीन महिने उलटूनही मतदार यादीचा घोळ कायम
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ६ : मुंबईच्या ग्रंथसंपदा आणि सांस्कृतिक वारशाचे प्रतीक असलेल्या द एशियाटिक सोसायटी ऑफ मुंबईची निवडणूक केव्हा होणार, हा प्रश्न कायम आहे. निवडणूक लांबण्यामागे मतदार यादीतील घोळ हे कारण व्यवस्थापन समितीने पुढे केले असले, तरी तब्बल तीन महिने उलटूनही केवळ १,६०० नव्या सदस्यांच्या मतदार यादीचा घोळ दूर का हाेऊ शकत नाही, असा सवाल व्यवस्थापन समितीतील काही सदस्यांनी उपस्थित केला आहे.
राज्यातील चार वर्षांपासून लांबलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आटोपत आल्या आहेत; मात्र साडेतीन हजार मतदार असलेल्या एशियाटिक सोसायटीच्या निवडणुकीस अद्याप मुहूर्त मिळालेला नाही. निवडणुकीच्या तोंडावर विक्रमी १,६०० नव्या सदस्यांची नोंदणी झाल्याने आणि त्यातील अनेक अर्जांची पडताळणी लांबल्यामुळे हा पेच निर्माण झाल्याचे व्यवस्थापन समितीकडून सांगण्यात येते. ८ नोव्हेंबर २०२५ रोजी होणारी निवडणूक मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे पुढे ढकलली गेली. त्यानंतर आजतागायत व्यवस्थापनाने दोनदा निवडणुकांच्या संभाव्य तारखा जाहीर केल्या; मात्र प्रत्यक्षात निवडणुका घेण्यात आल्या नाहीत.
पडताळणीतील घोळ कायम
व्यवस्थापन समितीतील एका सदस्याने ‘सकाळ’ला सांगितले, की सदस्यत्व अर्जांच्या पडताळणीत अद्याप मोठ्या प्रमाणावर घोळ आहे. काही अर्ज प्राप्त झाले असले तरी त्यासंदर्भातील शुल्क भरल्याच्या पावत्या उपलब्ध नाहीत. काही सदस्यांची नावे चुकीच्या पद्धतीने नोंदवली गेली आहेत, तर काहींचे अर्जच सापडत नसल्याच्या तक्रारी आहेत. खरे तर एआयच्या जमान्यात हे काम जलद गतीने करणे शक्य होते. ते जाणीवपूर्वक लांबवले जात असल्याचा संशयही काही सदस्यांनी व्यक्त केला. सदस्यत्वासाठी आलेले अर्ज तीन महिन्यांत गहाळ होत असतील तर यावरून सोसायटी व्यवस्थापनाची परिस्थिती लक्षात येते, असेही या सदस्याने म्हटले आहे.
एशियाटिकचे म्हणणे...
एशियाटिक सोसायटीच्या व्यवस्थापन समितीने आपली बाजू मांडताना सांगितले, की अनेक सदस्यांनी एनईएफटीद्वारे शुल्क भरले. काही व्यक्तींनी एकाच वेळी ५०-५० अर्ज सादर केल्यामुळे अनेक अर्जांत त्रुटी आढळून आल्या. काही अर्जांचे शुल्क व अर्ज यांचा ताळमेळ लागत नाही. संबंधित अर्जधारकांशी फोनवर संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता अनेकांनी प्रतिसाद दिला नाही. त्यामुळे पडताळणी प्रक्रियेला विलंब लागल्याचे व्यवस्थापन समितीचे म्हणणे आहे.
..
व्यवस्थापन समितीकडून मतदार यादीची पडताळणी पूर्ण करून ती सीए फर्मकडे अंतिम तपासणीसाठी पाठवण्यात आली आहे. आठवडाभरात त्यांच्याकडून अंतिम अहवाल येणे अपेक्षित आहे. अहवालात आक्षेप न आल्यास पुढच्या १५ दिवसांत निवडणूक घेतल्या जातील.
- व्हिस्पी बालापोरिया, अध्यक्ष, एशियाटिक सोसायटी
.......
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.