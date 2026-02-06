राणीबागेच्या २९व्या पुष्पोत्सवाला सुरूवात

राणीबागेच्या २९व्या पुष्पोत्सवाला सुरुवात
फुलांनी सजविलेल्या गिटार, बासरीने वेधले पर्यटकांचे लक्ष
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ५ : भायखळा येथील वीरमाता जिजाबाई भोसले उद्यान आणि प्राणीसंग्रहालयात फुलोत्सवाला शुक्रवारपासून सुरुवात झाली. पालिका आयुक्त भूषण गगराणी आणि अतिरिक्त आयुक्त डॉ. अविनाश ढाकणे तसेच उपआयुक्त (उद्याने) अजितकुमार आंबी यांच्या प्रमुख उपस्थितीत हा सोहळा पार पडला. या वेळी उद्यान अधीक्षक जितेंद्र परदेशी, संचालक (प्राणिसंग्रहालय) डॉ. संजय त्रिपाठी आदी उपस्थित होते.
यंदाचा हा २९ वा पुष्पोत्सव आहे. यंदाच्या पुष्पोत्सवात फुलांनी सजविलेले संगीत क्षेत्रातील वाद्य अशी संकल्पना साकारण्यात आली आहे. रंगीबेरंगी फुलांच्या सजावटीतून बासरी, तबला, वीणा, सतार, मृदुंग, गिटार, पेटी, टाळ, सनई, तुतारी, सॅक्सोफोन यासारखी संगीत वाद्ये साकारली आहेत. विविधरंगी फुलांनी साकारलेल्या संगीत क्षेत्रातील वाद्यांच्या प्रतिकृती, शोभेच्या खड्यांनी साकारलेले गानसम्राज्ञी भारतरत्न लता मंगेशकर यांचे चित्र, फुलांनी सजविलेले फुलपाखरू, बहरलेली फुलझाडे, आश्चर्यचकित करणारी बोन्साय वनस्पती, झेंडू, गुलाब, मोगरा आदींसह मन मोहून टाकणारी सुगंधी फुलांची सजावट, औषधी वनस्पती, वेली, भाजीपाला, मसाल्याची रोपे आणि या सर्वांसाठी खते, कुंड्या मुंबईकरांसह पर्यटकांना अनुभवता येणार आहे. मुंबई पुष्पोत्सव ६ ते ८ फेब्रुवारी या कालावधीत सकाळी ८ ते रात्री ८ वाजेपर्यंत सर्व नागरिकांसाठी खुला आहे. नागरिकांनी मुंबई पुष्पोत्सवाला भेट द्यावी, असे आवाहन पालिका आयुक्त भूषण गगराणी यांनी केले.
पहिल्याच दिवशी उसळली गर्दी
राणीच्या बागेसाठी लागणाऱ्या वस्तूंचे, खतांचेही प्रदर्शन पुष्पोत्सवात मांडण्यात आले आहे. यासोबतच वेगवेगळ्या बोन्साय प्रजाती, औषधी वनस्पतीही प्रदर्शनात ठेवण्यात आल्या आहेत. पुष्पोत्सवात बागकामाचे साहित्य, कीटकनाशके, फवारणी यंत्रे, खते आदीच्या विक्रीसाठी दालने आहेत. पहिल्याच दिवशी पुष्पोत्सव पाहण्यासाठी गर्दी उसळल्याची माहिती उद्यान अधीक्षक जितेंद्र परदेशी यांनी दिली.
