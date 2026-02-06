सराईत चोरी करणाऱ्या चोरांच्या मुस्क्या मुरबाड पोलिसांनी आवळल्या !
मुरबाड पोलिसांनी आवळल्या चोरांच्या मुसक्या!
चोरी करणाऱ्या टोळीसह खरेदी करणाऱ्या दुकानदाराला अटक
मुरबाड, ता. ६ (वार्ताहर) ः अनेक शहरांमध्ये मोठ्या प्रमाणात सराईत चोरी करणाऱ्या टोळीला व चोरीचा मुद्देमाल विकत घेणाऱ्या दुकानदारालादेखील मुरबाड पोलिसांनी आज (ता. ६) अटक केली आहे. त्यांच्याकडून दोन लाख ५२ हजार ५०० रुपये किमतीचा मुद्देमाल व नऊ तोळे वजनाची सोन्याची लगड तसेच ५० हजार रुपये किमतीचे सोन्याचे नाणे व गुन्ह्यात वापरलेली ह्युंदाई कंपनीची दोन लाख ५० लाखांचे चारचाकी वाहन व गुन्ह्यात वापरलेले हत्यार, असा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सुरेश चव्हाण (४१) सद्दाम हुसेन जमालउद्दीन खान (३९), पवन आर्या, संजय कांबळे, अब्दुल जमीर पठाण व चोरलेला मुद्देमाल विकत घेणारा मनोज तेजराम जैन (५३) यासदेखील ताब्यात घेतले असून, आरोपींनी तपासणीदरम्यान शहापूर हद्दीतदेखील चोरी व दरोडा घातल्याची कबुली दिली आहे. सदर प्रकरणातील आधिक तपास पोलिस हवालदार रामदास शिंदे हे करीत आहेत.
पाचही आरोपींनी आतापर्यंत १८ ठिकाणी चोरी, घरपोडी, दरोडे टाकले असल्याचे तपासात उघडकीस आले आहे. मुरबाड येथील माऊली नगर येथे तीन लाख ६२ हजार ५०० रुपयांची घरफोडी केली असता तेथील सीसीटीव्ही सुरक्षा यंत्रणेच्या मदतीने मुरबाड पोलिसांनी तांत्रिक गोष्टींचा तपास करत घरफोडी करणाऱ्यांना अटक केली. ठाणे ग्रामीण पोलिस अधीक्षक डॉ. डि. एस. स्वामी यांच्या मार्गदर्शनाखाली मुरबाड वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक दादासाहेब एडके यांच्या नेतृत्वाखाली, एपीआय सोनवणे, पोलिस हवालदार घाग, पोलिस हवालदार गावडे, पोलिस हवालदार देवरे यांनी मुंबई, ठाणे, मुंब्रा येथे तपास करून घरफोडी करणाऱ्या दरोडेखोरांना सापळा रचून ताब्यात घेतले.
