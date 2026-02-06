थकबाकीदारांच्या मालमत्तांवर जप्ती
थकबाकीदारांच्या मालमत्तांवर जप्ती
करवसुलीसाठी लिलाव प्रक्रियेला वेग देण्याचे निर्देश
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ६ : मुंबईतील मालमत्ता कर थकबाकीदारांविरोधात जप्ती व लिलावाची कारवाई अधिक तीव्र करावी, असे निर्देश अतिरिक्त आयुक्त डॉ. अश्विनी जोशी यांनी दिले आहेत. कर निर्धारण व संकलन विभागाच्या बैठकीत जोशी यांनी कर संकलन व थकीत कर याचा आढावा घेतला.
पालिकेच्या कर निर्धारण व संकलन विभागाने आर्थिक वर्ष २०२५-२६मध्ये १ एप्रिल २०२५ ते ४ फेब्रुवारी २०२६ या कालावधीत पाच हजार ४२६ कोटी ८१ लाख रुपयांचा मालमत्ता कर वसूल केला आहे. पुढील दोन महिन्यांसाठी मालमत्ता कर वसुलीच्या दृष्टीने व्यापक मोहीम हाती घेण्यात आली आहे. कर भरलेला नसलेल्या मालमत्ताधारकांनी ताे लवकरात लवकर भरावा, असे आवाहन अतिरिक्त आयुक्त डॉ. अश्विनी जोशी यांनी केले आहे. कारवाई न करण्याचे न्यायालयाचे आदेश असलेली प्रकरणे वगळून ही कारवाई करावी, तसेच वाणिज्यिक थकबाकीदारांची नळजोडणी खंडित करावी. कायदेशीर कारवाईसंदर्भात सर्व प्रक्रिया स्पष्ट, पारदर्शक व कालमर्यादेत पूर्ण करण्यात याव्यात, असे निर्देश डॉ. जोशी यांनी दिले.
या कारवाईत भूखंड, निवासी व व्यावसायिक इमारती, व्यावसायिक गाळे तसेच औद्योगिक गाळे यांचा समावेश करण्यात यावा. कारवाई टाळण्यासाठी नागरिकांनी तातडीने मालमत्ता कर भरावा. तसेच ‘केवायसी’ प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करावी, असे आवाहनही डॉ. जोशी यांनी केले आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.