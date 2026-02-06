राहिवाशांना १५ फेब्रुवारीपासून भाडे मिळणार
रहिवाशांना १५ तारखेपासून भाडे
पूनम नगर पुनर्विकास प्रकल्पाबाबत म्हाडा करारनामा करणार
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ६ : वर्षानुवर्षे प्रलंबित असलेल्या जोगेश्वरी (पूर्व) येथील पूनम नगर मेघवाडी पीएमजीपी वसाहतीचा पुनर्विकास मार्गी लागणार आहे. त्यासाठी रहिवाशांना १५ फेब्रुवारीपासून म्हाडाकडून भाडे दिले जाणार आहे. तसेच रहिवाशांसोबत म्हाडा कायमस्वरूपी घराचे करारनामा पत्र (पीएएए) करणार आहे. त्यानंतर घरे रिकामी केल्यानंतर प्रत्यक्ष काम सुरू करण्यात येणार आहे.
पूनम नगर पीएमजीपी वसाहत सुमारे २७ हजार ६२५ चौरस मीटर क्षेत्रफळावर वसलेली आहे. या वसाहतीचा पुनर्विकास करण्यासाठी कंत्राटदाराची नेमणूक करण्यात येणार आहे. येथील सुमारे ९८४ कुटुंबीयांचे पुनर्वसन करण्यात येणार आहे. रहिवाशांना त्यांच्या १८० चौरस फूट चटई क्षेत्रफळाच्या सदनिकेच्या बदल्यात ४५० चौरस फूट चटई क्षेत्रफळाची सदनिका दिली जाणार आहे. या इमारती धोकादायक असल्याने तातडीने रिकाम्या करून प्रत्यक्ष काम सुरू करण्याच्या प्रयत्नात म्हाडा आहे. रहिवाशांना १५ फेब्रुवारीपासून भाडे मिळणार असून, सुरुवातीला तीन महिन्यांचे आणि प्रत्यक्ष सदनिका रिकामी केल्यानंतर उर्वरित ३३ महिन्यांचे भाडे देण्याचे नियोजन असल्याचे म्हाडाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.
सोमवारपासून कागदपत्रे जमा करणार
म्हाडा सोमवारपासून पीएमजीपी वसाहतीत डोअर टू डोअर काम करणार आहे. त्यात इमारतीत सदनिका कोणाच्या नावावर आहे, सध्या कोण वास्तव्यास आहे, ही माहिती घेतली जाणार आहे. तसेच संबंधितांकडून घरांची कागदपत्रे घेतली जाणार आहेत. त्यानंतर रहिवाशांबाबत करावे लागणाऱ्या कराराचा मसुदा तयार केला जाणार आहे.
