कर्जाला कंटाळून एकाची आत्महत्या
लॉजमध्ये एकाची आत्महत्या
सकाळ वृत्तसेवा
डोंबिवली, ता. ६ ः डोंबिवली पश्चिमेतील स्थानकजवळील एका लॉजमध्ये बेडशीटच्या साह्याने गळफास लावून एका ४२ वर्षीय इसमाने आत्महत्या केल्याची घटना शुक्रवारी (ता. ६) सकाळी उघडकीस आली आहे. याप्रकरणी आत्महत्येची नोंद विष्णूनगर पोलिस ठाण्यात करण्यात आली असून, कर्जबाजारीपणाला कंटाळून आत्महत्या केल्याचा प्राथमिक अंदाज पोलिसांकडून वर्तविण्यात आला आहे.
पोलिसांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, योगेश राघो कदम (४२) असे आत्महत्या करणाऱ्या इसमाचे नाव असून, डोंबिवली पूर्व भोईरवाडी परिसरात तो वास्तव्यास असल्याचे सांगण्यात आले आहे. गुरुवारी (ता. ५) योगेश रात्री साडेअकराच्या सुमारास डोंबिवली पश्चिमेतील लॉजमध्ये वास्तव्यास आला, दुसऱ्या दिवशी शुक्रवारी (ता. ६) सकाळी योगेश याचा मृतदेह बेडशीटच्या सहाय्याने पंख्याला लटकलेल्या अवस्थेत लॉजमधील एका कर्मचाऱ्याला दिसला. याची माहिती विष्णूनगर पोलिसांना तत्काळ देण्यात आल्यानंतर या घटनेचा अधिक तपास पोलिसांकडून करण्यात येत आहे.
