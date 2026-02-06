४ देशी बनावटी पिस्टलसह मध्यप्रदेशाच्या तरुणाला अटक
देशी बनावटी पिस्तुलांसह मध्य प्रदेशातील तरुणास अटक
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. ६ : मध्य प्रदेशातून देशी बनावटीचे पिस्तूल विक्रीसाठी आलेल्या सोहिल बेग शोराब बेग मिर्झा या २० वर्षीय तरुणाला अमली पदार्थ विरोधी पथकाने सोमवारी (ता. २) अटक केली. त्याच्याकडून चार देशी बनावटी पिस्तुलांसह चार जिवंत काडतुसे असा ऐवज जप्त केला असून, त्याची किंमत सुमारे चार लाख आठ हजार रुपये असल्याचे सांगण्यात आले आहे. त्याला ९ फेब्रुवारीपर्यंत पोलिस कोठडीत ठेवण्यात येणार असल्याची माहिती ठाणे शहर गुन्हे शाखेचे पोलिस उपायुक्त अमरसिंह जाधव यांनी शुक्रवारी (ता. ६) पोलिस ठाण्यातील पत्रकार परिषदेत दिली.
भिवंडी, मानकोली नाक्याकडून डोंबिवली बायपासकडे जाणाऱ्या रस्त्यावर एक तरुण देशी बनावटीचे पिस्तूल घेऊन विक्रीसाठी येणार असल्याची माहिती ठाणे शहर अमली पदार्थ विरोधी पथकाचे पोलिस हवालदार अमोल देसाई यांनी मिळाली होती. त्यानुसार अमली पदार्थ विरोधी पथकाचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक जनार्दन सोनवणे यांच्या मार्गदर्शनाखाली त्यांच्या पथकाने सापळा रचून सदर आरोपीला अटक केली. अंगझडतीत त्याच्याकडे कोणताही परवाना नसताना चार देशी बनावटी पिस्तुलांसह चार जिवंत काडतुसे असा ऐवज मिळून आला. याप्रकरणी नारपोली पोलिस ठाण्यात शस्त्र अधिनियमच्या कलमांसह महाराष्ट्र पोलिस अधिनियमाप्रमाणे गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. जप्त केलेले देशी बनावटीची पिस्तूल कोणाकडून आणली? व कोणास विक्री करण्यासाठी आणली, याचा तपास सुरू असल्याचेही पोलिस उपायुक्त जाधव यांनी बोलताना सांगितले.
