ऊर्जा कार्यक्षमता आणि ई-व्ही चार्जिंगमध्ये नवी मुंबई अव्वल

नवी मुंबई महापालिकेला दोन सुवर्ण पुरस्कार
ऊर्जा कार्यक्षमता आणि ई-व्ही चार्जिंगमध्ये ठरली अव्वल
वाशी, ता. ६ (बातमीदार)ः विविध राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय पुरस्कारांनी मानांकित असणाऱ्या नवी मुंबई महानगरपालिकेस पथदिवे (स्ट्रीट लाइटिंग) आणि इव्ही चार्जिंग स्टेशन्स या दोन उपक्रमांकरिता हरित ऊर्जा आणि ऊर्जा कार्यक्षमता या क्षेत्रातील कामगिरीबद्दल देण्यात येणारा राष्ट्रीय उत्कृष्टता सुवर्ण पुरस्कार प्राप्त झालेला आहे. विशेष म्हणजे एकाच वेळी दोन उपक्रमांकरिता हरित ऊर्जा आणि ऊर्जा कार्यक्षमता राष्ट्रीय उत्कृष्टता सुवर्ण पुरस्कार प्राप्त करणारी नवी मुंबई ही देशातील एकमेव शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्था म्हणून मानांकित झाली आहे.
इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स आणि डेलोईट यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित चौदावा ग्रीन एनर्जी समिट व सहावा ग्रीन ऊर्जा व ऊर्जा कार्यक्षमता पुरस्कार सोहळा बुधवारी (ता. ४) रोजी ले मेरिडिअन, नवी दिल्ली येथे डिझायर सभागृहात संपन्न झाला. या विशेष पुरस्कार सोहळ्यात नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या वतीने विद्युत विभागाचे कार्यकारी अभियंता प्रवीण गाडे यांनी हे प्रतिष्ठेचे पुरस्कार स्वीकारले. याप्रसंगी उपअभियंता संतोष मोरासकर उपस्थित होते. सदर पुरस्काराबद्दल महापौर सुजाता पाटील, उपमहापौर दशरथ भगत तसेच आयुक्त डॉ. कैलास शिंदे यांनी आनंद व्यक्त करीत समस्त नवी मुंबईकर नागरिकांचे अभिनंदन केले आहे.
हरित ऊर्जा आणि ऊर्जा कार्यक्षमता या क्षेत्रातील पुरस्कारांची श्रेणी, प्रश्नावली व मूल्यांकन पद्धती ऊर्जा क्षेत्रातील अत्यंत अनुभवी व मान्यवर तज्ज्ञांच्या मार्गदर्शनाखाली तयार करण्यात आली होती. पुरस्कारांचे मूल्यांकन हे अत्यंत शिस्तबद्ध पद्धतीने काटेकोर आणि पारदर्शक प्रक्रियेद्वारे करण्यात आले.
तपासणीच्या पहिल्या टप्प्यात ऊर्जा बचत, अक्षय ऊर्जेचा वापर, जीएचजी उत्सर्जन कपात, गुंतवणूक, परतावा, प्रमाणपत्रे, पुरस्कार व मान्यता या निकषांचा विचार करण्यात आला. त्याचप्रमाणे दुसऱ्या टप्प्यातील मूल्यांकनामध्ये नवोन्मेष, धोरणात्मक दृष्टिकोन, प्रत्यक्ष अंमलबजावणी व शाश्वततेवरील प्रभाव यांचा सखोल अभ्यास करून पहिल्या टप्प्यासाठी ७५ तर दुसऱ्या टप्प्यासाठी २५ टक्के गुण प्रमाण ठरवून अंतिम गुण निश्चित देण्यात आले. या दोन्ही टप्प्यांतील एकत्रित गुणांच्या आधारे विजेते घोषित करण्यात आले.
.........................
नवी मुंबई महानगरपालिका अंदाजित १८.५ लाख नागरिकांना विद्युत सेवा देणारे नियोजित शहरांपैकी एक शहर असून, साधारणत: ९५ मेगावॉट ऊर्जा मागणी व्यवस्थापित करत आहे. या पुरस्कारामुळे नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या हरित ऊर्जा धोरणांना, ऊर्जा कार्यक्षम अंमलबजावणीला, शाश्वत व हवामानपूरक शहर विकासाला राष्ट्रीय स्तरावर मान्यता मिळाली आहे.
डॉ. कैलास शिंदे, आयुक्त नमुमपा
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.