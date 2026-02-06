गिरणी कामगार घरांसाठी आक्रमक
गिरणी कामगार घरांसाठी आक्रमक
१४ संघटनांचा मोर्चाचा इशारा
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ६ : घरांच्या प्रश्नावर सरकारकडून देण्यात आलेल्या आश्वासनांची पूर्तता न झाल्याने निराश झालेले गिरणी कामगार पुन्हा आक्रमक झाले आहेत. परळ येथे आज पार पडलेल्या १४ कामगार संघटनांच्या गिरणी कामगार संयुक्त लढा समितीच्या बैठकीत १० मार्चला सकाळी ११ वाजता विधान भवनावर धडकण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे गिरणी कामगारांच्या घरांचा प्रश्न पुन्हा एकदा पेटणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
गिरणी कामगारांच्या रखडलेल्या घरांच्या प्रश्नावर ९ जुलैला विधान भवनावर गिरणी कामगार संयुक्त लढा समितीच्या वतीने आंदोलन छेडण्यात आले होते, त्याच्या दुसऱ्याच दिवशी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सकारात्मक आश्वासन दिले; पण ते अखेर कागदावरच राहिले आहे. त्याच्या अंमलबजावणीसाठी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या ठाणे येथील निवासस्थानावर आठवण मोर्चा काढण्यात आला. नगरविकास खात्याचे प्रधान सचिव आसिम गुप्ता तसेच अन्य नेत्यांच्याही भेटी घेण्यात आल्या; पण सरकारकडून अद्यापपर्यंत सकारात्मक कार्यवाही झालेली नाही. त्यावर बैठकीत संताप व्यक्त करण्यात आला. राष्ट्रीय मिल मजदूर संघाचे अध्यक्ष आणि लढा समितीचे प्रमुख आमदार सचिन अहिर यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक पार पडली.
...
या प्रतिनिधींची उपस्थिती
गिरणी कामगार संघटनांच्या बैठकीला राष्ट्रीय मिल मजदूर संघाचे सरचिटणीस व लढा समितीचे निमंत्रक गोविंदराव मोहिते, निवृत्ती देसाई, बजरंग चव्हाण, सर्व श्रमिक संघटनेचे कॉ. विजय कुळकर्णी, गिरणी कामगार सेनेचे सत्यवान उभे, हेमनधागा जनकल्याण संघटनेचे हेमंत गोसावी, संयुक्त मराठी मुंबई चळवळीचे रमाकांत बने, एनटीसी कामगार असोसिएशनचे ॲड. बबन मोरे, गिरणी कामगार वारस संघर्ष सेवा समितीचे आनंद मोरे, मुंबई गिरणी कामगार युनियनचे ॲड. अरुण निंबाळकर इत्यादी १४ संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.