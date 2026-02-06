सहयाेग पाेर्टल लाेकशाहीविराेधी!
सहयाेग पाेर्टल लाेकशाहीविराेधी!
कुणाल कामराची न्यायालयात धाव; आयटी कायद्यातील दुरुस्तीलाही आव्हान
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ६ : केंद्र सरकारच्या समाजमाध्यमांवरील आक्षेपार्ह पोस्ट ब्लॉक किंवा त्यावर कारवाई करण्याचे आदेश जलदगतीने देणाऱ्या ‘सहयोग पोर्टल’ला तसेच माहिती तंत्रज्ञान नियम, २०२१च्या नियम ३(१)(डी) मधील २०२५च्या दुरुस्तीच्या घटनात्मक वैधतेला विनोदी कलाकार कुणाल कामरा आणि ज्येष्ठ वकील हरेश जगतियानी यांनी आव्हान दिले आहे. ‘सहयोग पोर्टल’ हे लाेकशाहीच्या मुळावर घाला घालणारे असून त्यावर बंदी आणण्याची मागणी या याचिकेत करण्यात आली आहे.
सहयोग पोर्टल वापरणाऱ्याला पूर्वसूचना न देता ऑनलाइन सामग्री हटवण्याची परवानगी देते. हे नैसर्गिक न्याय तत्त्व आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या हमीचे उल्लंघन आहे. याशिवाय नियम ३(१)(डी) आणि सहयोग पोर्टल पूर्णपणे बेकायदा आणि माहिती तंत्रज्ञान कायद्याच्या अधिकार क्षेत्राबाहेरचे आहेत. ते २०१५च्या श्रेया सिंघल विरुद्ध भारत सरकार या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाच्या विरुद्ध आहे, असा दावाही कामरा याने याचिकेत केला आहे.
अवाजवी निर्बंध!
‘सहयोग पोर्टलद्वारे केंद्र आणि राज्य सरकार माहिती तंत्रज्ञान (आयटी) कायद्यांतर्गत अनिवार्य असलेल्या प्रक्रियेचे पालन न करता समाजमाध्यम वापरणाऱ्यांच्या वैयक्तिक पोस्ट किंवा सामग्री काढून टाकण्याचे अथवा ब्लॉक करण्याचे आदेश देण्याचा अधिकार मिळाला आहे. हे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर असंवैधानिक आणि अवाजवी निर्बंध आहेत, असा दावा कामरा यांच्या याचिकेत करण्यात आला आहे.
