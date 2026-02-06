भरपाईच्या १२ काेटींचे सूत्र काय?
‘एनएससीआय’बाबत न्यायालयाची पालिकेला विचारणा
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ६ : काेराेनादरम्यान जम्बो कोविड क्वारंटाइन सेंटर नॅशनल स्पोर्ट्स क्लब ऑफ इंडियाच्या (एनएससीआय) जागेवर उभारण्यात आले होते. त्याचा मोबदला अथवा भरपाई म्हणून १२ कोटी ६६ लाख रुपये देण्याचा निर्णय पालिका प्रशासनाने घेतला. त्यावर उच्च न्यायालयाने या भरपाई रकमेचे सूत्र काय, अशी विचारणा न्यायालयाने महापालिकेला केली. याबाबत महापालिका आयुक्तांना यासंदर्भात वैयक्तिक प्रतिज्ञापत्राद्वारे भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले.
काेराेना केंद्रासाठी एनएससीआयची जागा वापरल्याबाबत सर्व कागदपत्रे सादर करण्याचे आदेश डिसेंबरमधील सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने दिले होते. त्या पार्श्वभूमीवर नुकतीच न्या. रवींद्र घुगे आणि न्या. अभय मंत्री यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. त्या वेळी काेराेना केंद्राच्या सभोवतालच्या मोकळ्या जागेसह क्वारंटाइन भागाबाहेरील जागा वापरली नसल्याचा दावा महापालिकेने केला. पालिकेच्या सहाय्यक आयुक्तांनी केलेल्या गणनेनुसार त्यांच्याकडे एनएससीआयचे १२ कोटी ६६ लाख रुपये देणे बाकी असल्याचा दावा महापालिकेने केला.
सहाय्यक आयुक्तांची ही गणना ‘चुकीची असून, कोणत्या गणितीय सूत्राच्या आधारे या रकमेपर्यंत सहाय्यक आयुक्त पोहोचले, अशी विचारणाही न्यायालयाने केली. यावर समाधानकारक उत्तर न मिळाल्यामुळे खंडपीठाने महापालिका आयुक्तांना प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे आदेश देतानाच सेंटरच्या बाहेरील जमिनीचा वापर केला होता की नव्हता? हेही स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले.
------
काय प्रकरण?
एनएससीआयने याचिका करून नुकसानभरपाईची मागणी केली होती. महापालिकेने काेरोना काळात एनएससीआयच्या वरळी डोमच्या सर्व सुविधांचा जवळपास ३० महिने कोविड सेंटर म्हणून वापर केल्याचा दावा एनएससीआयने केला होता. स्टेडियमसह अंदाजे २३,११६.६३ चौरस मीटर जागेव्यतिरिक्त महापालिकेने एनएससीआयच्या मालकीची १८,२०५.४२ चौरस मीटर मोकळी जागाही वापरल्याचे एनएससीआयने याचिकेत म्हटले होते.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.