वादग्रस्त भूखंडावर अंत्यसंस्कार कसे?
परवानगीवरून उच्च न्यायालयाचे पालिकेवर ताशेरे
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ६ : मुंबईतील मनोरी येथील एका वादग्रस्त भूखंडावर उघड्यावर अंत्यसंस्कार करण्यास परवानगी दिल्याबद्दल मुंबई महापालिकेवर उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी (ता. ६) तीव्र शब्दांत नाराजी व्यक्त केली. तसेच उघड्यावर अंत्यसंस्कार करण्यास परवानगी दिलीच कशी? या भूखंडावर कोणतीही कृती करण्यावर न्यायालयीन स्थगिती असतानाही असे कृत्य न्यायालयाचा अवमान ठरू शकतो, असा इशाराही न्यायालयाने दिला.
मनोरीतील सर्व्हे क्रमांक २९० या भूखंडावर उघड्यावर मृतदेहांवर अंत्यसंस्कार होत असल्याची छायाचित्रे शुक्रवारी (ता. ६) आवाज फाउंडेशन या स्वयंसेवी संस्थेच्या वतीने न्या. रवींद्र घुगे आणि न्या. अभय मंत्री यांच्या खंडपीठासमोर सादर करण्यात आली. तसेच या भूखंडासंबंधात अन्य जनहित याचिकेत अंतरिम आदेश दिल्याचेही त्यांनी न्यायालयाला सांगितले, ही छायाचित्रे पाहून झाल्यावर न्यायालयाने आश्चर्य व्यक्त केले. न्यायालयाप्रति कोणालाही जबाबदारीची जाणीव नाही का? जमिनीच्या वापराला स्पष्ट बंदी असताना अंत्यसंस्कारांना परवानगी दिलीच कशी, अशी विचारणा खंडपीठाने केली. आमच्या आदेशांचा अर्थ तुम्ही तुमच्या सोयीनुसार लावू नका, तसेच नियमांचे उल्लंघन असेच सुरू राहिल्यास पालिका आयुक्तांविरुद्ध अवमान कारवाई करण्यात येईल, असा इशाराही न्यायालयाने दिला.
अधिकाऱ्यांना स्मृतिभ्रंश झाला का?
खंडपीठाने या पूर्वीच्या आदेशांचा संदर्भ देताना त्या आदेशांमध्ये सर्व्हे क्रमांक २९० वर बांधकाम आणि धार्मिक कार्यांवर पूर्णपणे बंदी घातली होती. न्यायालयासमोर सादर केलेल्या महसूल नोंदींनुसार, शेजारील सर्व्हे क्रमांक २९३ आणि २९४ हे हिंदू स्मशानभूमीसाठी आरक्षित असल्याचेही न्यायालयाने निदर्शनास आणून दिले. न्यायालयाचे आदेश तुम्ही कसे विसरू शकता? तुम्हाला तुम्हाला स्मृतिभ्रंशचा आजार झाला का, असा टोमणाही न्यायालयाने लगावला, तसेच जर अधिकाऱ्यांनी त्या जमिनीवर काहीही बांधकाम करण्याचे धाडस केले तर आम्ही तुम्हाला आर्थर रोड (कारागृहात) पाठवू, अशा शब्दांत न्यायालयाने कानउघाडणी केली.
अधिकाऱ्यांना गावाला पाठवा!
पालिकेने उघड्यावर अंत्यसंस्कारांना अधिकृत परवानगी दिलेली नाही आणि आजूबाजूच्या परिसरातील लोक स्वतःहून असे करत आहेत, असा युक्तिवाद पालिकेने केला; मात्र पालिका अधिकारी धार्मिक भावनांच्या आधारावर आपली हतबलता व्यक्त करू शकत नाहीत. हे गावखेडे नाही, मुंबईतील मालाड आहे, उद्या कोणी ओव्हल मैदानावर मंदिर बांधण्याची मागणी करेल, चालेल का? न्यायालय त्याला परवानगी देऊ शकत नाही. तसे सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश आहेत. मुळात पालिका अधिकाऱ्यांनी आपले कर्तव्य योग्यरीत्या बजावले असते, तर ही वेळ आलीच नसती. तुमच्या अधिकाऱ्यांना गावाला पाठवले पाहिजे. कर्तव्यात कसूर केल्याबद्दल त्यांची गडचिरोलीला बदली किंवा त्यांना सातव्या आयोगाचे वेतन मिळते ते वेतन अर्धे केले पाहिजे, असा शब्दांत न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली आणि यापुढे उघड्यावर अंत्यसंस्कार होणार नाहीत, याची काळजी घ्यावी. तसेच आपल्या वैधानिक अधिकारांचा वापर करून गरज भासल्यास पोलिसांच्या मदतीने अधिकृत आणि कार्यरत स्मशानभूमींमध्येच अंत्यसंस्कार केले जातील, हे पाहावे असेही आदेश न्यायालयाने पालिकेला दिले.
