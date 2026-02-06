रायगडमध्ये आज मतदान
रायगडमध्ये आज मतदान
अलिबाग, ता. ६ (वार्ताहर) ः जिल्हा परिषद व पंचायत समितीसाठी जिल्ह्यात शनिवारी (ता. ७) सकाळी ७.३० ते सायं. ५.३० वाजेपर्यंत मतदान होणार आहे. या निवडणुकीसाठीची सर्व तयारी पूर्ण झाली असून, मुख्य निवडणूक आयुक्त दिनेश वाघमारे यांनी शुक्रवारी (ता. ६) अलिबाग तालुक्यातील विविध मतदान केंद्रांसह मतमोजणी केंद्राची पाहणी करून तयारीचा आढावा घेतला.
मुख्य निवडणूक आयुक्त वाघमारे यांनी रायगड जिल्हा परिषद शाळा झिराड, वरसोली, सेंट मेरी हायस्कूल मतदान केंद्रे तसेच नेहुली येथील मतमोजणी केंद्र, साहित्य वितरण केंद्र, स्ट्राँग रूमची पाहणी केली. या वेळी जिल्हाधिकारी किशन जावळे, पोलिस अधीक्षक आंचल दलाल, उपजिल्हाधिकारी (सामान्य प्रशासन) रवींद्र शेळके, अलिबाग निवडणूक निर्णय अधिकारी मुकेश चव्हाण यांच्यासह संबंधित अधिकारी उपस्थित होते. मतदान प्रक्रियेसाठी यंत्रणा पूर्णतः सज्ज असून, प्रशासनाच्या वतीने सर्व व्यवस्था करण्यात आली आहे. ‘संपूर्ण निवडणूक प्रक्रिया निःपक्ष, निकोप व भयमुक्त वातावरणात पार पडेल,’ असा विश्वास व्यक्त करीत ‘मतदारांनी निर्भयपणे मतदानाचा हक्क बजवावा,’ असे आवाहन मुख्य निवडणूक आयुक्त दिनेश वाघमारे यांनी केले.
