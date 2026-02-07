वनव्यांसाठीची लक्ष्मणरेखा
वणव्यांसाठी लक्ष्मणरेखा
डहाणू तालुक्यात जाळरेषा आखणीला सुरुवात
कासा, ता. ७ (बातमीदार) ः पालघर, डहाणू तालुक्यात उन्हाळ्यात जंगलांना कृत्रिम वणवे लावणे, नैसर्गिक वणवे लागण्याच्या घटना वारंवार घडत असतात. याच अनुषंगाने डहाणू वनविभागाने यंदा पूर्वतयारी म्हणून वनांच्या संवर्धनासाठी जाळ रेषा आखणीला सुरुवात केली आहे.
मुंबई-अहमदाबाद राष्ट्रीय महामार्ग, राज्य महामार्गांच्या शेजारी असलेल्या वनक्षेत्रातील आग येऊ नये, प्रवाशांना त्याचा त्रास होऊ नये, या उद्देशाने रस्त्यालगतच्या वनपट्ट्यात विशेष जाळरेषा तयार केल्या जात आहेत. संभाव्य वणव्यांपासून वनसंपदेचे रक्षण करण्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना अत्यंत महत्त्वाची मानली जात आहे. जंगलात अनेकदा वेळा शिकारीसाठी कृत्रिम वणवे किंवा शेतीच्या मशागतीसाठी आग लावली जाते. काही वेळा ही आग वाऱ्याच्या वेगाने पसरून जंगलाला कचाट्यात घेते. अशा वेळी जाळरेषा आगीच्या प्रवाहात अडथळा निर्माण करण्याचे काम करते.
विशेष पथकाची गस्त
- पालघर, डहाणू, तलासरी तालुक्यातील वनक्षेत्रात काम युद्धपातळीवर सुरू आहे. महामार्गावरून प्रवास करणाऱ्या वाहनांना धुराचा, आगीचा फटका बसू नये, यासाठी वनविभागाचे विशेष पथक गस्त घालत असून जाळरेषांचे जाळे विणले जात आहे.
- दोन वनक्षेत्रांच्या किंवा महामार्गालगत ठरावीक रुंदीचा पट्टा साफ करून रेषा आखली जाते. वणव्याचा प्रसार थांबवणे, तसेच शिकारीसाठी लावण्यात येणाऱ्या कृत्रिम वणव्यांवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी ही रेषा महत्त्वपूर्ण ठरत आहे.
शिकाऱ्यांवर लक्ष्य
डहाणू तालुक्याच्या पूर्व भागातील, मेंढवन खिंड, विवळवेढे, धानिवरी, रानशेत परिसरातील डोंगरांना गेल्या काही वर्षांत भीषण आग लागल्याच्या अनेक घटना समोर आल्या होत्या. विशेषतः कुंभाच्या डोंगरावर लागलेल्या वणव्यांमुळे वनसंपदेची हानी झाली होती. या पार्श्वभूमीवर यंदा एकही अनुचित प्रकार घडू नये आणि डोंगरदऱ्यांमधील दुर्मिळ वनस्पतींचे जतन व्हावे, यासाठी उन्हाळा सुरू होण्यापूर्वीच प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांवर भर दिला आहे. तसेच कृत्रिम वणवे लावणाऱ्यांवर वनविभागाकडून करडी नजर ठेवण्यात येत आहे.
मनुष्यबळाची वानवा
वणव्यांपासून जंगलाचे रक्षण करण्यासाठी वन विभागाची तयारी सुरू आहे. सध्या मोठ्या प्रमाणात जंगल असून वन विभागातील कर्मचाऱ्यांची संख्या अपुरी पडत आहे. तरीसुद्धा वन विभाग तसेच नागरिकांच्या मदतीने जनजागृती करत वणव्यांपासून जंगलाचे रक्षण करण्यासाठी प्रयत्नशील आहे.
डहाणू तालुक्यातील राष्ट्रीय महामार्ग आणि राज्यमार्गालगत जाळरेषा आखणीचे काम सुरू करण्यात आले आहे. कृत्रिम, नैसर्गिक वणव्यांमुळे जंगलांचे होणारे मोठे नुकसान टाळण्यासाठी उन्हाळा सुरू होण्यापूर्वीच उपाययोजना करण्यावर भर आहे.
- सुजय कोळी, वनपरिक्षेत्र अधिकारी, कासा