कला, खाद्य संस्कृतीचा कासात संगम
आमदार राजेंद्र गावीत यांच्या उपस्थितीत महोत्सवाला सुरुवात
कासा, ता. ७ (बातमीदार) ः ग्रामीण, आदिवासी भागातील कला, खाद्यसंस्कृती, नृत्यपरंपरा तसेच स्थानिक कलाकारांना महोत्सवांमुळे नवे व्यासपीठ मिळाल्याचे मत पालघरचे आमदार राजेंद्र गावीत यांनी व्यक्त केले. तीनदिवसीय कासा महोत्सवाच्या उद्घाटन सोहळ्यात ते बोलत होते.
ग्रामीण भागात अशा प्रकारचे महोत्सव सुरू झाल्याने येथील स्थानिक कलाकारांना मोठी संधी मिळेल. वारली चित्रकला, पारंपरिक नृत्य, नाट्य, इतर लोककलांना जागतिक स्तरावर ओळख मिळू शकते. कासा नगर पंचायतीच्या निर्मितीसाठी प्रयत्न होण्याबरोबरच शैक्षणिक प्रगतीही व्हावी, असे मत व्यक्त केले. या वेळी कार्यक्रमाचे अध्यक्ष विश्वास वळवी यांनी विविध आदिवासी भागांतील कलाकारांना महोत्सवाच्या माध्यमातून संधी उपलब्ध होत असून, या संधीचा लाभ घ्यावा. कार्यक्रम अधिक दर्जेदार करण्यासाठी आपण सतत प्रयत्नशील राहू, असे नमूद केले. या वेळी समिती अध्यक्ष रफीक घांची, सचिव हरीश मुकणे, विपुल राऊत, पांडुरंग बेलकर, जितेंद्र पटेल, राजकुमार गिरी, कुमार कुंढारे, सुयश घारपुरे, महेंद्र पवार आदी उपस्थित होते.
भिकल्या धिंडा यांचा सन्मान
उद्घाटनाच्या दिवशी पद्मश्री तारपावादक भिकल्या धिंडा यांचा सन्मान करण्यात आला. तसेच एमपीएससीमध्ये यश मिळवलेल्या प्रियंका मस्कर यांनादेखील सन्मानित करण्यात आले. या महोत्सवामध्ये ६४ विविध वस्तूंचे स्टॉल, पारंपरिक खेळ, आकाश पाळणा, खाद्यपदार्थांचे दालन, कलाकारांचे संगीत, गायन कार्यक्रम असल्यामुळे नागरिकांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळत आहे. तसेच पोलिस प्रशासनातर्फे मोठा बंदोबस्त ठेवला आहे.