शिरसाट-अंबाडी रस्त्यामुळे मनस्ताप
स्थानिकांच्या तक्रारीनंतर आमदार विलास तरे यांची पाहणी
विरार, ता. ७ (बातमीदार)ः शिरसाट-अंबाडी रस्ता खोदकामामुळे परिसरातील ग्रामस्थांना मोठ्या प्रमाणात त्रास सहन करावा लागत आहे. संथ गतीने सुरू असलेल्या कामामुळे वाहतूक कोंडीबरोबर नागरिकांची सुरक्षा धोक्यात आल्याने आमदार विलास तरे यांनी रस्त्याची प्रत्यक्ष पाहणी केली आहे. शिरसाट-अंबाडी रस्त्याावर सहा महिन्यांत अपघातांमध्ये चार जणांचा मृत्यू, पाच जण गंभीर जखमी, पाच जण किरकोळ जखमी झाले आहेत. यंत्रणांच्या निष्काळजीमुळे नागरिकांचे जीव धोक्यात आल्याच्या भावना ग्रामस्थांमध्ये आहे. रस्ता खोदकाम सुरू असताना योग्य सूचनाफलक, प्रकाश व्यवस्था नसल्यामुळे अपघातांचे प्रमाण वाढले आहे. पावसाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर चिखल, खड्डे, रस्त्यामुळे वाहनचालकांसह पादचाऱ्यांनाही प्रचंड अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. त्यामुळे तोडगा काढण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभाग, आरटीओ मिरा-भाईंदर, पोलिस आयुक्तालय, मांडवी पोलिस ठाणे, वाहतूक शाखा, वसई-विरार शहर महापालिका, संबंधित ठेकेदार तसेच महाराष्ट्र राज्य पायाभूत सुविधा विकास महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत लवकरच संयुक्त बैठक होणार येणार असल्याची माहिती आमदार विलास तरे यांनी दिली.
३५२ कोटींचा निधी
रस्त्याच्या कामासाठी ३५२ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर झाला आहे. रस्त्याच्या कामाचा कालबद्ध आराखडा, दर्जा, सुरक्षितता उपाययोजना, वाहतूक व्यवस्थापन आणि जबाबदारी निश्चितीबाबत ठोस निर्णय घेतले जाणार आहेत. लोकांचे प्राण महत्त्वाचे आहेत. काम करताना नागरिकांच्या सुरक्षिततेची तडजोड सहन केली जाणार नाही. नियमांचे उल्लंघन झाल्यास कठोर कारवाई होणारच, असा इशारा आमदार तरे यांनी दिला.
