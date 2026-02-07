नॅशनल एज्युकेशन सोसायटीच्या शाळांची चमकदार कामगिरी
नेहरू सायन्स सेंटर स्पर्धेत देदीप्यमान यश
नॅशनल एज्युकेशन सोसायटीच्या विद्यार्थ्यांची उल्लेखनीय कामगिरी
विरार, ता. ७ (बातमीदार) : नुकत्याच पार पडलेल्या वरळी येथील नेहरू सायन्स सेंटरमध्ये, ‘जे. आर. डी. टाटा आंतरशालेय विमानवाहतूक (एवियेशन) प्रश्नमंजुषा’ स्पर्धेचे आयोजन करण्यात आले होते. या स्पर्धेत मुंबईतील विविध भागातील ३० शाळांनी सहभाग घेतला होता.
विद्यार्थ्यांना विमानविषयक वाहतूक, दळणवळण याची माहिती मिळावी, जिज्ञासा वाढावी हा या स्पर्धेचा मुख्य उद्देश होता. त्या अनुषंगाने प्रश्नमंजुषा स्पर्धेचे आयोजन केले होते. विरार स्थित नॅशनल एज्युकेशन सोसायटीच्या नॅशनल इंग्लिश स्कूल (आयसीएसई) (पूर्व)च्या इयत्ता आठवीत शिकत असलेल्या हरिशंकर अय्यर व अथांग पिंपळे यांनी सर्व फेऱ्या यशस्वीरीत्या पार पाडून प्रथम पारितोषिक पटकावले. त्यांना स्मृतिचिन्ह, मानधन, प्रमाणपत्र व प्रोत्साहनपर पुस्तक देऊन, या विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करणाऱ्या शिक्षिका मानसी सिसोदिया यांचाही गौरव करण्यात आला. नॅशनल इंग्लिश स्कूलने तीन वेळा प्रथम पारितोषिक मिळविले. तसेच विमानवाहतूक विज्ञान प्रश्नमंजूषामध्ये सलग दोन वर्ष पारितोषिके मिळवली. हा विक्रम अभिमानास्पद आहे.
विरार (पश्चिम ) येथील नॅशनल इंग्लिश हायस्कूलमधील इयत्ता सातवीमधील कार्तिक पांडे आणि हर्षित यादव यांनी नेहरू विज्ञान केंद्र आंतरशालेय प्रश्नमंजुषा स्पर्धेत मुंबईतील ८० हून अधिक आयसीएसई व सीबीएसई शाळांशी स्पर्धा करून तृतीय क्रमांक मिळवला. या विद्यार्थ्यांना अंजूला सिंह व जितेश सावे यांचे मार्गदर्शन लाभले. इयत्ता नववीत शिकत असलेल्या समर्थ शिंदे याने नेहरू विज्ञान केंद्र, मुंबई येथे झालेल्या ‘एवियेशन इंग्लिश ओरेटरी कॉम्पिटेशन’च्या पहिल्या फेरीत ३० स्पर्धकांपैकी पहिल्या उत्तम ५ विद्यार्थ्यांमध्ये स्थान मिळवले आणि मुंबईतील ३० आयसीएसई व सीबीएसई शाळांमधील स्पर्धकांशी अंतिम फेरीत स्पर्धा करून तृतीय क्रमांक पटकावला. यांना शिक्षिका रिया प्रभू यांचे मार्गदर्शन लाभले. या सर्वांचे शिक्षकवृंद, शिक्षकेतर कर्मचारीवर्ग, पालकांकडून मनःपूर्वक अभिनंदन करण्यात आले.
