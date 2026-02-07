पान ३ पट्टा
वसईतील सुलेखनकाराचे मुंबईत प्रदर्शन
विरार (बातमीदार) ः सुलेखनकार सुभाष गोंधळे यांचे ‘ज्ञातव्य’ चित्रप्रदर्शन ९ ते १५ फेब्रुवारीदरम्यान अंधेरी पूर्व येथे होणार आहे. नुसती अक्षरे, शब्द पण तेही सुलेखनाच्या माध्यमातून त्यांनी मांडली आहेत. देवनागरी लिपीतील स्वर आणि व्यंजने, त्यांच्या उच्चारणातील सुलभता चित्रांच्या माध्यमातून सहजतेने हाताळली आहेत. सुलेखनकार सुभाष गोंधळे (सुगो) ॐ नम: शिवाय हा मंत्र तर आपल्याला थेट मंदिराच्या गाभाऱ्यात घेऊन जातो. मंत्रोच्चारानंतर निर्माण होणारी स्पंदनं आणि आवर्तने ही चित्रांच्या माध्यमातून कॅनव्हासवर त्यांच्या खास शैलीतून मांडली आहेत. ‘कराग्रे वसते लक्ष्मी’ या मंत्राचे भावही कॅनव्हासवर तेवढ्याच ताकदीने साकारले आहेत.
पाणीटंचाईच्या संकटातून अखेर सुटका
विरार (बातमीदार)ः वसई विधानसभा मतदारसंघातील निर्मळगाव मलाई तलाव, हरिपाडा येथील नागरिकांनी अमृत योजना दोनअंतर्गत पाणीपुरवठा उपलब्ध करून देण्याबाबत भाजप वसई पश्चिम मंडळाच्या सचिव विजयता सुर्वे यांच्या माध्यमातून आमदार स्नेहा दुबे-पंडित यांच्याकडे मागणी केली होती. पाण्यासंदर्भात प्रभाग समिती ई येथे प्रभाग १६च्या नगरसेविका मीरा निकम, जिल्हा परिषद सदस्य आशा नितेश चव्हाण, पश्चिम ग्रामीण मंडळ सचिव विजयता दुदवडकर, रोहन नेरूरकर, बावतीस फिगेर, बूथ अध्यक्ष पूनम राऊत, संगीता राऊत व इतर पदाधिकारी यांनी धरणे आंदोलन केले. या सातत्यपूर्ण प्रयत्नांना यश आले असून मंगळवार (ता. १०) पासून पिण्याच्या पाण्याची जलवाहिनी टाकण्याचे काम सुरू होणार आहे.
आंबिस्तेतील बुद्धविहारात विधिवत पूजा
वाडा (बातमीदार)ः तालुक्यातील आंबिस्ते (बु.) येथे भदन्त मोगलायन महाथेरो यांच्या हस्ते तथागत भगवान गौतम बुद्ध, महामानव डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या मूर्तींची विधिवत स्थापना करून करण्यात आली. या बुद्ध विहारासाठी आंबिस्ते गावचे रहिवासी विनोद काशिंद यांनी जमिन दान दिली होती. त्यावर बुद्धविहार बांधल्याबद्दल तथागत भगवान बुद्ध, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या मौल्यवान मूर्ती अस्मिता रमेश गायकवाड या उपासिकेने बुद्धविहारात भेट दिल्या. त्याबद्दल आंबिस्ते गावाच्या वतीने त्यांचा जाहीर सत्कार करण्यात आला. कार्यक्रमाला रिपब्लिकन उत्तर मुंबई जिल्हाध्यक्ष रमेश गायकवाड, अनिल थोरात, रश्मी भोईर, अर्चना जाधव, रमेश डाके, अभिजित गायकवाड, आदित्य गायकवाड आदी उपस्थित होते.
