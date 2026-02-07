नव्या महापौरांसमोर आव्हानांचा डोंगर
नव्या महापौरांसमोर आव्हानांचा डोंगर
शहरात विकास प्रकल्प राबवण्यासाठी निधीची गरज
प्रकाश लिमये ः सकाळ वृत्तसेवा
भाईंदर, ता. ७ ः मिरा-भाईंदर पालिकेत भाजपच्या नव्या महापौरांची नुकतीच नियुक्ती झाली आहे. निवडणुकीत आश्वासन दिल्यानुसार अनेक नवे विकास प्रकल्प शहरात करायचे आहेत. मात्र, त्यासाठी पालिकेची आर्थिक घडी बसवण्याचे मोठे आव्हान महापौरांसामोर असणार आहे.
ऑगस्ट २०२२ मध्ये महापालिकेची मुदत संपल्यापासून प्रशासकीय राजवट सुरू होती. त्याआधी कोरोनाने महापालिकेचे कंबरडे पूर्णपणे मोडले. या संकटातून पालिका अजूनही सावरलेली नाही. त्याकाळात कोरोना उपाययोजनांवर झालेल्या खर्चाच्या बदल्यात सरकारकडून अनुदान न मिळाल्याने प्रशासनासमोर मोठे आर्थिक संकट उभे राहिले. गेली साडेतीन वर्षे सुरू असलेल्या प्रशासकीय काळात शहरात अनेक प्रकल्प राबवण्यात आले. मात्र, काही प्रकल्प महापालिकेची आर्थिक क्षमता नसतानाही हाती घेण्यात आल्याचा आरोप खुद्द भाजपने निवडणूक काळात केला. दुसरीकडे पालिकेच्या खर्चातही मोठी वाढ झाली आहे. त्यामुळे उत्पन्न, खर्चाचा ताळमेळ बसवताना तारेवरची कसरत होणार आहे.
---------------------------------
विकासकामांसाठी अत्यल्प निधी
२०२५-२६ या आर्थिक वर्षासाठी पालिकेचा अर्थसंकल्प २५०० कोटींचा असला तरी प्रत्यक्ष उत्पन्न ६५० ते ७०० कोटींच्या घरातच आहे. त्यात आस्थापना वरचा खर्च, अत्यावश्यक देणी, कर्जाचे हप्ते वजा केले, तर विकासकामांसाठी अगदी अत्यल्प निधी शिल्लक राहत आहे. त्यामुळे कंत्राटदारांची देयके पुढील आर्थिक वर्षात ढकलण्याची वेळ प्रशासनावर येत आहे. त्याचा फटका विकासकामांना बसत आहे.
-------------------------------------
अनावश्यक खर्चाला कात्री
महापालिकेच्या अशा नाजूक आर्थिक स्थितीच्या पार्श्वभूमीवर सत्ताधारी भाजप, पर्यायाने महापौरांसामोर मोठे आव्हान आहे. निवडणूक काळात शहरात अनेक विकासकामे करण्याची घोषणा भाजपकडून करण्यात आली. ही विकासकामे राबवायची असतील, तर महापालिकेकी तिजोरी भक्कम करावी लागणार आहे. त्यासाठी उत्पन्नवाढीसोबतच अनावश्यक खर्चाला कात्री लावण्याचे धाडसी निर्णय महापौरांना घ्यावे लागणार आहेत.
--------------------------------
गेल्या साडेतीन वर्षांत प्रशासनाकडून अपेक्षित करवसुली झालेली नाही. शहरातील अनेक नव्या मालमत्तांना कर आकारणी झाली नाही. या सर्वांचा लवकरच आढावा घेतला जाईल. उत्पन्नवाढीचे नवे धोरण ठरवून आगामी अर्थसंकल्पांत समावेश केला जाईल.
- डिंपल मेहता, महापौर
