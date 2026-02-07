महाडमध्ये सकाळचा उत्साह कमी.
मोहोत येथील मतदान केंद्रावर ईव्हीएममध्ये बिघाड
महाड, ता. ७ ः जिल्ह्यात जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीसाठी मतदान पार पडत पडले आहे. कुठे सकाळपासून मतदानासाठी रांगा लागल्या होत्या. तर कुठे दुपारनंतर उत्साह दिसून आला. अशात, जिल्ह्यात कर्जत आणि मोहोत गावात ईव्हीएम यंत्र बंद पडल्याच्या घटना घडल्या.
मोहोत येथील मतदान केंद्रावर ईव्हीएममध्ये तांत्रिक अडचणी आल्यामुळे काही काळ मतदान प्रक्रिया थांबवण्यात आली होती. यामुळे केंद्राच्या बाहेर मतदारांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या होत्या. झोनल अधिकारी आणि ईव्हीएम अभियंता यांच्या मदतीने तातडीने मतदान यंत्र बदलवून मतदान सुरळीत करण्यात आले आहे.
तर, कर्जत तालुक्यातील बीड पंचायत समिती गणातील बीड बूथमधील ईव्हीएम मशीन अचानक बंद पडली. सकाळी ८.३० वाजेच्या सुमारास हे इव्हीएम बंद पडल्याने मतदारांमध्ये गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले होते. अर्ध्या तासात दुसरे इव्हीएम यंत्र त्या ठिकाणी स्थलांतरित करण्यात आले आहे.
