गोवंडी रेल्वे स्थानकात रूळ ओलांडून ‘शॉर्टकट’ प्रवास; दुर्घटनेची शक्यता वाढली
गोवंडी रेल्वे स्थानकात रूळ ओलांडून ‘शॉर्टकट’ प्रवास; दुर्घटनेची शक्यता वाढली
चेंबूर, ता. ५ (बातमीदार) ः हार्बर मार्गावरील गोवंडी रेल्वे स्थानकात पादचारी पूल, जिने आणि उदवाहन (लिफ्ट) यांसारख्या सुविधा उपलब्ध असतानाही अनेक प्रवासी सर्रासपणे रूळ ओलांडून प्लॅटफॉर्मवर ये-जा करत असल्याचे चित्र दिसून येत आहे. या प्रकाराकडे रेल्वे पोलिसांचे दुर्लक्ष होत असल्याने मोठ्या अपघाताची शक्यता निर्माण झाली आहे.
गोवंडी स्थानक हे हार्बर मार्गावरील महत्त्वाचे स्थानक असून, येथे दररोज मोठ्या प्रमाणात प्रवाशांची वर्दळ असते. प्लॅटफॉर्मवर जाण्यासाठी जिने व उदवाहनाची सोय असतानाही काही प्रवासी शॉर्टकट म्हणून थेट रूळ ओलांडताना दिसतात. लहान मुले, ज्येष्ठ नागरिक आणि महिलांसह अनेक जण जीव धोक्यात घालून एका प्लॅटफॉर्मवरून दुसऱ्यावर जाताना आढळतात.
रेल्वे प्रशासनाकडून वारंवार ‘रूळ ओलांडू नका’ असे आवाहन करण्यात येत असले तरी त्याकडे दुर्लक्ष होत आहे. परिणामी, दुर्घटनेचा धोका वाढत चालला आहे. या पार्श्वभूमीवर गोवंडी स्थानकात आरपीएफ व जीआरपीची गस्त वाढवून बेकायदेशीरपणे रूळ ओलांडणाऱ्या प्रवाशांवर कडक कारवाई करावी, तसेच व्यापक जनजागृती मोहीम राबवावी, अशी मागणी रेल्वे प्रवासी सुरक्षा सेवा संघाचे अध्यक्ष ॲड. संतोष धोत्रे आणि सचिव ॲड. कपिल झोडगे यांनी केली आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.