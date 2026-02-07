‘धवल लक्ष्मी’ओमानच्या दिशेने
‘धवल लक्ष्मी’ ओमानच्या दिशेने
डहाणूतील कासवाचा ४५० किलोमीटरचा प्रवास पूर्ण
महेंद्र पवार ः सकाळ वृत्तसेवा
कासा, ता. ७ ः डहाणूच्या किनाऱ्यावरून सॅटेलाइट टॅग लावून समुद्रात सोडण्यात आलेले ऑलिव्ह रिडले जातीचे ‘धवल लक्ष्मी’ कासव सध्या अरबी समुद्रातून पश्चिमेकडे आपला दीर्घ प्रवास सुरू ठेवत आहे. ओमानच्या किनाऱ्यापासून ५०० किलोमीटर अंतरावर पोहोचले आहे.
कांदळवन कक्ष व भारतीय वन्यजीव संस्थान यांच्या संयुक्त उपक्रमातून २० नोव्हेंबर २०२५ला डहाणू किनाऱ्यावरून ‘धवल लक्ष्मी’ला समुद्रात सोडण्यात आले होते. सॅटेलाइट टॅगच्या मदतीने तिच्या हालचालींवर सातत्याने लक्ष ठेवण्यात येत आहे. ‘धवल लक्ष्मी’ने डहाणू (पालघर) येथून गुजरातमधील सोमनाथ व पोरबंदर किनारपट्टीपर्यंतचा ४०० ते ४५० किलोमीटरचा प्रवास यशस्वीरीत्या पूर्ण केला आहे. पोरबंदरच्या पश्चिमेला सुमारे १०० किलोमीटर अंतरावर ती सरकली असल्याचे निरीक्षण नोंदवले गेले आहे. ५ फेब्रुवारी २०२६च्या सॅटेलाइट अपडेटनुसार, हे कासव अरबी समुद्राच्या खोल पाण्यातून पश्चिमेकडे प्रवास करीत असून अधूनमधून २५० मीटरपर्यंत खोल डुबकी मारत असल्याचे आढळून आले आहे.
-----------------------------------
धवल लक्ष्मीचा प्रवास सुरळीत सुरू असून सॅटेलाइट टॅगमुळे तिच्या हालचालींबाबत नियमित व अचूक माहिती मिळत आहे. महाराष्ट्राच्या किनारपट्टीवरून सॅटेलाइट टॅग लावलेले पहिलेच ऑलिव्ह रिडले कासव असल्याने पर्यावरणीय दृष्टिकोनातून हा अभ्यास अत्यंत महत्त्वाचा आहे.
- हार्दिक सोनी, वन्यजीव मानद सचिव, डहाणू
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.