आरोग्य सेवांच्या बळकटीचा निर्धार
जव्हार येथे मंगळवारी सामाजिक कृती गटाचे आंदोलन
पालघर, ता. ७ (बातमीदार)ः कुपोषण, आरोग्यसेवांच्या गंभीर समस्येमुळे २०१४ला पालघर स्वतंत्र जिल्हा म्हणून घोषित करण्यात आला; मात्र ११ वर्षे उलटूनही शासनाच्या इच्छाशक्तीअभावी जिल्ह्यात रुग्णालय नसल्याने पालघर सामाजिक कृती गटाच्या वतीने जव्हार अपर जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर मंगळवारी (ता. १०) धरणे आंदोलन करण्यात येणार आहे.
जिल्हा रुग्णालय व त्यासंबंधित कामे निधीअभावी रखडलेली आहेत. परिणामी, जिल्ह्यातील नागरिकांना आरोग्यसेवांसाठी खासगी रुग्णालये, तसेच मुंबई व गुजरात विशेषतः सिल्वासा येथे पाठवले जात आहे. मनोर येथील ट्रॉमा रुग्णालयही निधीअभावी पूर्णत्वास गेलेले नाही. जव्हार उपजिल्हा रुग्णालय २०० खाटांचे करण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते; परंतु त्याबाबत कोणतीही प्रगती दिसत नाही. पालघर येथील वैद्यकीय महाविद्यालय व महिला रुग्णालयाबाबत करण्यात आलेल्या घोषणांचीही अंमलबजावणी झालेली नाही. प्रस्तावित ग्रामीण रुग्णालये, आरोग्य केंद्रे व उपकेंद्रांची कामे विविध कारणांनी रखडलेली आहेत. याशिवाय, आरोग्य विभागातील अनेक पदे रिक्त आहेत. विशेषतः आरोग्यतज्ज्ञांची पदे तातडीने भरणे आवश्यक आहे. औषधांचा तुटवडा आणि मूलभूत आरोग्य सुविधांचा अभाव, समस्याही गंभीर स्वरूपाच्या आहेत. या सर्व बाबींकडे शासनाचे दुर्लक्ष होत असल्याने पालघर सामाजिक कृती गटाने आंदोलनातून प्रशासनाचे लक्ष वेधण्यात येणार आहे.
