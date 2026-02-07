ठाणे थोडक्यात
मीटर रूमला किरकोळ आग
ठाणे : कळवा पूर्वेतील घोलाईनगर परिसरातील राधाकृष्ण पार्क येथील बी-१ विंगच्या तळमजल्यावरील मीटर बॉक्स रूममध्ये केबलला शॉर्टसर्किट होऊन किरकोळ आग लागल्याची घटना शनिवारी सकाळी ९.३०च्या सुमारास घडली. अग्निशमन दल घटनास्थळी दाखल होण्यापूर्वीच स्थानिक नागरिकांनी आगीवर नियंत्रण मिळवले. या घटनेत कोणतीही जीवितहानी किंवा दुखापत झाली नसल्याची माहिती ठाणे महापालिकेच्या आपत्ती व्यवस्थापन कक्षाने दिली.
...........
चार्जिंगला लावलेला मोबाईल चोरीला
ठाणे : मुंबईतील नीलेश भागवतकर (३६) हे नागपूरहून मुंबईकडे येताना सेवाग्राम एक्स्प्रेसमध्ये दिवा स्थानकानंतर मोबाईल चार्जिंगला लावून झोपले होते. ठाणे रेल्वे स्थानकात ट्रेन आल्यानंतर गोंधळात त्यांना जाग आली असता १७ हजार ५०० रुपये किमतीचा मोबाईल चोरीला गेल्याचे त्यांच्या लक्षात आले. ही घटना मंगळवारी (ता. ३) घडली असून याप्रकरणी ठाणे लोहमार्ग पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
....................
महिलेची सॅकबॅग लांबवली
ठाणे : कल्याण येथे राहणाऱ्या रसिका तुपे (३१) या ठाणे रेल्वे स्थानकात लोकलमध्ये चढत असताना त्यांच्या खांद्याला अडकवलेली सॅकबॅग चोरीला गेली. ही घटना गुरुवारी (ता. ५) घडली असून बॅगेत ४० हजार रुपयांचा मोबाईल, ८०० रुपये रोख, आधार कार्ड, मतदान ओळखपत्र तसेच घराची चावी होती, असे तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे. याप्रकरणी ठाणे लोहमार्ग पोलिस पुढील तपास करीत आहेत.
......
डॉक्टरच्या मोबाईलवर डल्ला
ठाणे : कल्याण पश्चिम येथे राहणारे डॉक्टर विश्वेश रोठे (३६) हे खासगी कामानिमित्त गुरुवारी (ता. ५) ठाण्यात आले होते. परतीच्या प्रवासात ठाणे रेल्वे स्थानकावरील फलाट क्रमांक दोनवर बदलापूर लोकलमध्ये गर्दीत चढताना त्यांच्या पँटच्या खिशातील ६४ हजार रुपये किमतीचा मोबाईल फोन चोरीला गेला. या प्रकरणाचा तपास ठाणे लोहमार्ग पोलिस करीत आहेत.
.........
दुचाकी पळवली
ठाणे : राहत्या घराजवळ उभी केलेली भाजीविक्रेत्याची दुचाकी चोरीला गेल्याची घटना शुक्रवारी (ता. ६) उघडकीस आली. याप्रकरणी वागळे इस्टेट येथील साठेनगरमध्ये राहणाऱ्या आदित्य गुप्ता (२१) यांनी तक्रार दाखल केली असून चोरीस गेलेल्या दुचाकीची किंमत सुमारे ३५ हजार रुपये असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. पुढील तपास श्रीनगर पोलिस करीत आहेत.
........................
जुगार खेळताना दोघे रंगेहाथ
ठाणे : वागळे इस्टेटमधील शिवाजीनगर परिसरात मटका जुगार खेळत असताना आशीष अठवाल (२७) आणि संदीप बोथ (३३) या दोघांना श्रीनगर पोलिसांनी रंगेहाथ पकडले. ही कारवाई गुरुवारी (ता. ५) सायंकाळी करण्यात आली असून त्यांच्याकडून १,५०० रुपये जप्त करण्यात आले आहेत. याप्रकरणी पुढील तपास सुरू आहे.
.......................
अपघातात दुचाकीस्वार जखमी
ठाणे : वसंतविहार येथे राहणारे विकास बडद (६३) हे दुचाकीवरून घरी जात असताना गांधीनगर परिसरात भरधाव कारने त्यांच्या दुचाकीला पाठीमागून धडक दिली. या अपघातात त्यांच्या डोक्याला गंभीर दुखापत झाली असून दोन्ही हाता-पायाला खरचटले आहे. तसेच उजव्या डोळ्याला मार लागला आहे. ही घटना २० जानेवारीला घडल्याचे तक्रारीत नमूद असून याप्रकरणी चितळसर पोलिस पुढील तपास करीत आहेत.
