द्राक्षे, स्ट्रॉबेरीचा हंगाम उशिरा सुरू
तुर्भे, ता. ७ (बातमीदार) : वाशी येथील घाऊक फळ बाजारात सध्या द्राक्षे आणि स्ट्रॉबेरीची मोठ्या प्रमाणावर आवक सुरू झाली असून, बाजारपेठेत चांगलीच चहलपहल दिसून येत आहे. मात्र, मागील वर्षी झालेल्या अवकाळीमुळे या फळांच्या हंगामाला यंदा अपेक्षेपेक्षा उशिरा सुरुवात झाली आहे. पावसाने द्राक्षे आणि स्ट्रॉबेरीच्या फळबागांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाल्याने अनेक शेतकऱ्यांना पुन्हा लागवड करावी लागली होती. परिणामी उत्पादन घटले असून, त्याचा थेट परिणाम बाजारातील उपलब्धता आणि भावावर झाल्याचे स्पष्टपणे जाणवत आहे.
द्राक्षांच्या उत्पादनात यंदा लक्षणीय घट झाल्याने भाववाढ अपरिहार्य ठरली आहे. वाशी येथील घाऊक बाजारात सध्या नऊ किलो वजनाच्या द्राक्षांच्या टोपलीस ९०० ते १००० रुपये भाव मिळत असून, किरकोळ बाजारात हीच द्राक्षे दुप्पट भावाने विकली जात आहेत. वाढीव भाव असूनही उशिरा का होईना, बाजारात दाखल झालेल्या ताज्या द्राक्षांना ग्राहकांकडून चांगली मागणी असल्याची माहिती व्यापारी दिलीप खोत यांनी दिली. लग्नसराई, समारंभ, तसेच हॉटेल व्यवसायामुळे द्राक्षांची मागणी स्थिर असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
दरम्यान, यंदा थंडीचा कालावधी अपेक्षेपेक्षा अधिक लांबल्याने स्ट्रॉबेरीचे उत्पादन समाधानकारक झाल्याचे चित्र आहे. महाबळेश्वर आणि नाशिक परिसरातून मोठ्या प्रमाणावर स्ट्रॉबेरी वाशी येथील घाऊक फळ बाजारात दाखल होत आहेत. एकूणच, हंगाम उशिरा सुरू झाला असला तरी वाशी घाऊक फळ बाजारात सध्या द्राक्षे आणि स्ट्रॉबेरीमुळे चांगलीच बाजारपेठ गजबजलेली दिसत आहे.
स्ट्रॉबेरीकडे ग्राहकांचे लक्ष
सध्या स्ट्रॉबेरी ५० ते १०० रुपये प्रति बॉक्स भावाने विक्री होत असून, दर्जा आणि आकारानुसार भावात फरक दिसून येत आहे. लालभडक, ताजी आणि आकर्षक दिसणारी स्ट्रॉबेरी ग्राहकांचे विशेष लक्ष वेधून घेत असून, किरकोळ ग्राहकांसह हॉटेल, बेकरी, केटरिंग तसेच आईस्क्रीम उद्योगांकडूनही मोठ्या प्रमाणावर मागणी वाढली आहे.
उत्पादन पूर्वपदावर येण्यास विलंब
व्यापाऱ्यांच्या मते, पुढील काही दिवसांत आवक आणखी वाढण्याची शक्यता असून, त्यानुसार भावात काही प्रमाणात स्थिरता येण्याची अपेक्षा आहे. मात्र, अवकाळी पावसाचा फटका पूर्णपणे भरून न निघाल्याने उत्पादन पूर्वपदावर येण्यासाठी अजून काही काळ लागणार असल्याचेही सांगण्यात येत आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.