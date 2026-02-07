परीक्षांसाठी दहावी व बारावीच्या विद्यार्थ्यांना लोकप्रतिनिधींकडून शुभेच्छा
मोखाडा, ता. ७ (बातमीदार) : मोखाड्यातील वाकडपाडा महाविद्यालयातील दहावी आणि बारावीच्या विद्यार्थ्यांना आगामी परीक्षांसाठी शुभेच्छा देण्यासाठी कार्यक्रम आयोजित करण्यात आले होते. या वेळी पंचायत समितीचे माजी सभापती प्रदीप वाघ आणि माजी जिल्हा परिषद सदस्य तथा भाजप मोखाडा तालुकाध्यक्ष मिलिंद झोले यांनी विद्यार्थ्यांना परीक्षेसाठी व उज्ज्वल भविष्यासाठी शुभेच्छा दिल्या आहेत.
या वेळी प्रदीप वाघ यांनी विद्यार्थ्यांना सांगितले की, जीवनात दहावी आणि बारावीची परीक्षा खूप महत्त्वाची आहे. विद्यार्थ्यांनी आनंदी व उत्साही मनाने परीक्षेला सामोरे गेले पाहिजे. कुठलेही दडपण न घेता परीक्षा द्या व वाकडपाडा महाविद्यालयाची यशस्वी परंपरा कायम ठेवावी, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. या वेळी अनेक विद्यार्थी आपले मनोगत व्यक्त करताना भावुक झाले होते. शाळेच्या आठवणी सांगताना त्यांचे डोळे पाणावले. या कार्यक्रमास भाजप मोखाडा तालुकाध्यक्ष मिलिंद झोले यांनीदेखील विद्यार्थी दिशेतील आठवणींना उजाळा दिला. तसेच पोलिस पाटील विठ्ठल गोडे यांनी सांगितले की, परीक्षा देत असताना आपला अभ्यासाचा सराव नियमित पणे ठेवला पाहिजे. शाळेचे मुख्याध्यापक उत्तम ठवरे यांनी, आम्ही शिक्षणाबरोबरच चांगले संस्कार देण्याचा प्रयत्न केला आहे, निश्चितच यावर्षीदेखील शाळेचा परीक्षेचा निकाल हा शंभर टक्के लागणार, अशी अपेक्षा व्यक्त केली. या कार्यक्रमाला शाळा व्यवस्थापन समिती अध्यक्ष प्रदीप वाघ, उपाध्यक्ष मिलिंद झोले, उपसरपंच नंदकुमार वाघ, स्पार्क फाउंडेशनचे प्रकल्प संचालक नितिन पिठोले, सदस्य परशुराम गवारी, हरीश्चंद्र खाडे, शाळेचे मुख्याध्यापक, शिक्षक व विद्यार्थी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.