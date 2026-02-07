शाळांना अनुदान देवूनही दुरवस्था कायम
अनुदानानंतरही शाळांची दुरवस्था
संयुक्त शाळा योजनेच्या निधीवर प्रश्न
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. ७ : जिल्हा परिषदेच्या शाळांच्या पायाभूत सुविधांसाठी समग्र शिक्षा अंतर्गत संयुक्त शाळा अनुदान योजनेतून अनुदान देण्यात येत असते; मात्र ठाणे जिल्हा परिषदेच्या अनेक शाळांमध्ये पायाभूत सुविधांचा अभाव असल्याचे विदारक चित्र दिसून येत आहे, तर शहापूर तालुक्यातील जिल्हा परिषदेची शाळा वर्षभरापासून अंधारात असल्याची गंभीर बाब समोर आली आहे. त्यामुळे संयुक्त शाळा योजनेअंतर्गत मिळणारे अनुदान जाते कुठे, असा प्रश्न विचारला जावू लागला आहे.
समग्र शिक्षा अभियानांतर्गत शाळांना मिळत असलेल्या संयुक्त शाळा अनुदानात वाढ केली आहे. यात इयत्ता पहिली ते आठवीपर्यंतच्या शाळांना पटसंख्येच्या आधारावर अनुदान उपलब्ध करून दिले जाणार आहे. ० ते ३० पटसंख्येपर्यंतच्या शाळांना वर्षाला केवळ पाच हजार, ३१ ते ६० पटसंख्येपर्यंतच्या शाळांना १० हजार, ६१ ते १०० पटसंख्येपर्यंत २५ हजार, १०१ ते २५० पर्यंतच्या शाळांना ५० हजार, २५१ ते १००० पटसंख्येपर्यंत ७५ हजार व १००० पेक्षा जास्त पटसंख्या असणाऱ्या शाळांना एक लाख रुपये अनुदान उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. या अनुदानातून विद्युत बिल, पिण्याच्या पाण्याची सुविधा, स्वच्छताविषयक बाबी, इमारत देखभाल व दुरुस्ती, शौचालय दुरुस्ती, क्रीडा साहित्य दुरुस्ती, प्रयोगशाळा, खेळाचे मैदान तयार करणे व इतर आवश्यक भौतिक सुविधेवर खर्च करायचा आहे. याशिवाय अध्ययन-अध्यापन साहित्य, वर्ग सजावट, विविध शालेय व सहशालेय उपक्रम, स्टेशनरी यावरसुद्धा लहान शाळांना खर्च करावाच लागतो.
दरम्यान, ठाणे जिल्ह्यातील कल्याण, मुरबाड, शहापूर, भिवंडी आणि अंबरनाथ या पाच तालुक्यांत जिल्हा परिषदेच्या एक हजार ३२८ शाळा आहेत. या शाळांना त्यांच्या पटसंख्येनुसार संयुक्त शाळा योजनेंतर्गत अनुदान प्राप्त होत असते. असे असतानादेखील विद्युत बिल थकीत असल्याने मागील वर्षभरापासून विद्यर्थ्यांना अंधारात शिक्षणाचे धडे गिरवावे लागत असल्याचे विदारक चित्र शहापूर तालुक्यातील खरम्याचा पाड्यातील जिल्हा परिषदेच्या शाळेत दिसून आले. याबाबतचा व्हिडिओदेखील समाजमाध्यमांवर प्रसारित केला आहे.
साडेतीन कोटी अनुदान
जिल्हा परिषदेच्या शाळांच्या पायाभूत सुविधांसाठी समग्र शिक्षा अंतर्गत संयुक्त शाळा अनुदान योजनेतून २०२४-२५ आणि २०२५-२६ या दोन वर्षांच्या कालावधीत सुमारे तीन कोटी ५० लाखांचा निधी प्राप्त झाला असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. या निधीतून विद्युत बिल, पिण्याच्या पाण्याची सुविधा, स्वच्छताविषयक बाबी, इमारत देखभाल व दुरुस्ती आदी कामे करणे आवश्यक आहे.
