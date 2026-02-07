महापौर निवासाची लवकरच डागडुजी
महापौर हर्षाली चौधरींकडून अधिकाऱ्यांसह पाहणी
कल्याण, ता. ७ (वार्ताहर) : कल्याण-डोंबिवली महापालिकेच्या महापौरांसाठी आधारवाडी परिसरात बांधण्यात आलेले अधिकृत निवासस्थान गेल्या अनेक वर्षांपासून वापराविना धूळखात पडले आहे. या निवासस्थानाची बिकट अवस्था पाहता, नवनियुक्त महापौर हर्षाली चौधरी-थविल यांनी गुरुवारी (ता. ५) वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसमवेत बंगल्याची प्रत्यक्ष पाहणी केली. या ऐतिहासिक वास्तूची डागडुजी करून ती लवकरच निवासासाठी सज्ज केली जाणार आहे.
कल्याण पश्चिमेतील आधारवाडी जेल परिसरात २०१० मध्ये लाखो रुपये खर्च करून हे महापौर निवासस्थान उभारण्यात आले होते; मात्र रस्ता आणि इतर तांत्रिक वादांमुळे हा बंगला सुरुवातीपासूनच वादाच्या भोवऱ्यात राहिला. कोरोना काळापासून तर हा बंगला पूर्णपणे बंद असल्याने त्यातील लाकडी फर्निचर खराब झाले असून, भिंतींना वाळवी लागली आहे. महापालिका प्रशासनाच्या दुर्लक्षामुळे जनतेच्या कररूपी पैशांचा कसा चुराडा होतो, याचेच हे विदारक चित्र ठरले आहे.
सध्या महापौर हर्षाली चौधरी या मोहने परिसरात भाड्याच्या घरात राहत आहेत. महापौर निवासाचे काम पूर्ण झाल्यास त्यांना कल्याण शहरात राहून नागरिकांच्या समस्या सोडवण्यासाठी अधिक वेळ देता येईल. याच हेतूने त्यांनी शहर अभियंता अनिता परदेशी, अतिरिक्त शहर अभियंता जगदीश कोरे, प्रशांत भागवत आणि शिवसेना गटनेते विश्वनाथ राणे यांच्यासह पाहणी केली.
प्रशासकीय भूमिका
पाहणीदरम्यान बंगल्याची दुरवस्था लक्षात घेऊन शहर अभियंता अनिता परदेशी यांनी या निवासस्थानाच्या दुरुस्तीचे काम तातडीने हाती घेण्याचे आश्वासन दिले आहे. लवकरच अंदाजपत्रक तयार करून डागडुजीला सुरुवात केली जाईल.