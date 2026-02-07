मुरबाड नगरीत भव्य पारायण
दीपोत्सव आणि पालखी सोहळ्याचे आयोजन
मुरबाड, ता. ७ (वार्ताहर ) : महाराष्ट्रात वर्षभर ग्रंथराज श्रीज्ञानेश्वरीची पारायणे होत असतात. मात्र, अनुष्ठानपूर्वक पारायण हे मुरबाड येथील परायणाचे वैशिष्ट्य आहे. वेदमुर्ती गुरुवर्य श्रीराम जोशी यांनी ही प्रासादिक परंपरा मुरबाड येथे सुरू केली आणि ती अव्याहतपणे गेली एकोणतीस वर्षे सुरू आहे. यानिमित्त दीपोत्सव व पालखी सोहळ्याचे आयोजनही करण्यात आले आहे.
रविवारी (ता. ८) सकाळी ९ वाजता ग्रंथराज ज्ञानेश्वरी पारायणाची सांगता होणार आहे, तर सायंकाळी ४ वाजता भव्य पालखी सोहळा आयोजित केला आहे. त्यानंतर सायंकाळी ७ वाजता मान्यवरांच्या शुभ हस्ते दिव्य असा दीपोत्सव पार पडणार आहे. त्यानंतर सोमवारी (ता. ९) रोजी १० ते १२ या वेळेत संतसाहित्याचे साक्षेपी तत्वचिंतक हरिभक्तीपरायण वैष्णव भूषण श्रीमहंत प्रमोद महाराज यांचे काल्याचे कीर्तन होईल. कीर्तनानंतर हजारो भाविकांकरिता महाप्रसादाचे आयोजन करण्यात आले आहे. पालखी सोहळा, दीपोत्सवास आणि महाप्रसाद यासाठी भाविकांनी मोठ्या संख्येने हजर रहावे, असे आवाहन मुरबाड तालुका भागवत वारकरी समाजसेवा मंडळाने केले आहे.
चौकट
विद्वान वक्त्यांची कीर्तने
यंदा पारायणास दोनशे वाचक बसले असून, श्रद्धापूर्वक पारायण सुरू आहे. पुणे येथील मंदारशास्त्री खळदकर यांची दररोज श्रीरामरक्षा या विषयावर प्रवचने सुरू आहेत. तसेच दररोज महाराष्ट्रातील ख्यातनाम अशा विद्वान वक्त्यांची कीर्तने होत असून भाविक श्रवणसुखाचा लाभ घेत आहेत.