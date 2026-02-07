कॉपीमुक्त परीक्षेचा संकल्प
पालघर जिल्ह्यात बारावीचे ५६ हजार विद्यार्थी
पालघर, ता. ७ (बातमीदार)ः महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाकडून १० फेब्रुवारीपासून बारावीच्या परीक्षेला सुरुवात होणार आहे. पालघर जिल्ह्यातील ६९ केंद्रांवर ५६ हजार १३९ विद्यार्थी बसले असून कॉपीमुक्त परीक्षेसाठी २,२४६ पर्यवेक्षक नेमले गेले आहेत.
२८८ शाळांमधील ५६ हजार १३९ विद्यार्थी ६९ परीक्षा केंद्रावर परीक्षा देणार आहेत. या वेळी २,२४६ पर्यवेक्षकांची नेमणूक केली आहे. ५४ केंद्रांवर सीसीटीव्हीची १०० टक्के नजर असणार आहे. तर सीसीटीव्ही असलेल्या केंद्राची संख्या ६९ आहे. परीक्षेवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी एक नियंत्रण कक्ष तयार करण्यात आला आहे. ६९ रनरची नेमणूक परीक्षा केंद्रांवर करण्यात आली आहे. जिल्ह्यात वसई तालुक्यातील तीन शाळा व पालघर व जव्हार तालुक्यातील एकेक शाळा या संवेदनशील केंद्र म्हणून घोषित करण्यात आली आहेत. तर नालासोपारा येथील ज्ञानसागर ज्युनियर कॉलेज येथे पाच विद्यार्थी मार्च २०२५ मध्ये कॉपी करताना सापडल्याने कनिष्ठ महाविद्यालयाचे परीक्षा केंद्र रद्द करण्यात आले आहे. वसई तालुक्यात विद्यार्थ्यांची संख्या जास्त असल्याने दुसऱ्या शाळेतील विद्यार्थी त्या परीक्षा केंद्रांवर आहेत. त्यामुळे कॉपी होणार नसल्याचा दावा शिक्षण विभागाने केला आहे.
कॉपीमुक्त परीक्षा होण्यासाठी भरारी पथके नेमण्यात आली आहेत. ज्या शाळेतील वर्गात सीसीटीव्ही नाहीत तिथे बैठी पथके नेमण्यात आली आहेत. गणित, इंग्रजी, विज्ञानाच्या पेपरच्या वेळेस विशेष लक्ष ठेवण्यात येणार आहे.
- मनोज रानडे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, पालघर
