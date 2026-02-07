विनामूल्य योग मार्गदर्शन शिबीर
डोंबिवलीत विनामूल्य ''योग शिबिर''
डोंबिवली: "काहीही त्रास नाही, फक्त पोट वाढत चालले आहे," ही आजच्या धावपळीच्या जीवनातील अनेकांची मुख्य तक्रार झाली आहे. या समस्येवर अत्यंत सोपे आणि नैसर्गिक उपाय देण्यासाठी डोंबिवलीत विशेष विनामूल्य योग मार्गदर्शन शिबिराचे आयोजन करण्यात आले आहे. रविवारी (ता. ८) सकाळी ८ ते ९ या वेळेत गोपाळ नगर येथे जय गायत्री सोसायटीत हे शिबिर पार पडणार आहे. या शिबिरात केवळ व्याख्यान नसून प्रत्यक्ष प्रात्यक्षिके करून घेतली जातील. विशेष म्हणजे यामध्ये कोणतीही अवघड आसने नसून, सर्व वयोगटातील व्यक्तींना सहज करता येतील अशा व्यायामांचा समावेश आहे. केवळ व्यायामच नाही, तर पोटाचा घेर कमी करण्यासाठी आहार कसा असावा, याबाबतही तज्ज्ञांकडून मार्गदर्शन केले जाणार आहे. केवळ वजन किंवा पोट कमी करण्यासाठीच नाही, तर मान, पाठ, कंबर, गुडघेदुखी तसेच मधुमेह आणि उच्च रक्तदाब असलेल्या रुग्णांसाठीही हे शिबिर अत्यंत फायदेशीर ठरेल.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.