आगीत चार वाहनांचे जळून नुकसान
तीन रिक्षांसह दुचाकी खाक
ठाणे, ता. ७ ः मुंब्रा बायपास रोडवरील रेतीबंदर विसर्जन घाटाजवळ शनिवारी (ता. ७) सकाळी लागलेल्या आगीत एका तात्पुरत्या झोपडीसह चार वाहनांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले. अग्निशमन दलाने तातडीने धाव घेत सुमारे एक तासाच्या प्रयत्नांनंतर आगीवर नियंत्रण मिळवले. सुदैवाने या घटनेत कोणतीही जीवितहानी झाली नाही. रेतीबंदर विसर्जन घाट क्रमांक दोनजवळ तात्पुरत्या स्वरूपात उभारलेल्या पत्र्याच्या झोपडीला शनिवारी सकाळी ७.३० ते ७.४५ च्या सुमारास अचानक आग लागली. ही आग वेगाने पसरल्याने झोपडीच्या बाजूला पार्क केलेल्या तीन रिक्षा आणि एका दुचाकीला आपल्या कवेत घेतले. स्थानिक नागरिक शंकर खारमाटे यांनी तत्परता दाखवत ठाणे महापालिका आपत्ती व्यवस्थापन कक्षेला या घटनेची माहिती दिली.
माहिती मिळताच आपत्ती व्यवस्थापन कक्षाचे कर्मचारी आणि अग्निशमन दलाचे जवान दोन रेस्क्यू वाहनांसह घटनास्थळी दाखल झाले. जवानांनी शर्थीचे प्रयत्न करून सकाळी ८.४५ वाजण्याच्या सुमारास आगीवर पूर्णपणे नियंत्रण मिळवले. या आगीत एकूण चार वाहनांचे नुकसान झाले आहे. उमेश कांगडे यांच्या रिक्षाचे सर्वाधिक नुकसान झाले असून रिक्षा पूर्णपणे जळाली आहे. जावेद वाडकर यांच्या रिक्षाची डावी बाजू आणि छताचे नुकसान झाले. किशोर थोरात यांच्या रिक्षाचा पुढचा भाग आणि छताचे नुकसान झाले. विनायक (दुचाकी मालक) यांच्या दुचाकीच्या पुढील भागाचे नुकसान झाले.
