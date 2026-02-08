विरोधी पक्षनेत्यासाठी युवावर्गाला संधी
वाशी, ता. ८ (बातमीदार) : नवी मुंबई महापालिकेत महापौर व उपमहापौर निवडणूक बिनविरोध पार पडल्याने आता शहरातील राजकीय वर्तुळाचे लक्ष विरोधी पक्षनेत्याच्या निवडीकडे लागले आहे. महापौर, उपमहापौर निवडणुकीदरम्यान शिवसेनेकडून ऐनवेळी माघार घेण्यात आल्याने ही निवडणूक बिनविरोध झाली. परिणामी, आता शिवसेना शिंदे गटाचाच विरोधी पक्ष नेता असणार, हे जवळपास निश्चित मानले जात आहे.
नवी मुंबईकरांकडून युवा नेतृत्वाला संधी देण्याची जोरदार मागणी पुढे येत आहे. विशेषतः शिवसेना शिंदे गटातील युवा नेत्यांना ही जबाबदारी सोपवावी, अशी भावना नागरिकांमध्ये व्यक्त होत आहे. शिवसेना युवा जिल्हाध्यक्ष अनिकेत म्हात्रे, ठाणे जिल्हा युवा अध्यक्ष ममित चौगुले, उपमहापौरपदासाठी निवडणूक लढवलेले आकाश मढवी, तसेच नवनिर्वाचित नगरसेवक सौरभ शिंदे यांची नावे आघाडीवर घेतली जात आहेत. शिवसेनेने संघटनेत नव्या पिढीला पुढे आणण्याची प्रक्रिया सुरू केल्याचे चित्र सध्या दिसत आहे.
पराभूत दिग्गजांना ‘स्वीकृत सदस्य’ म्हणून संधी?
महापालिका निवडणुकीत शिवसेना शिंदे गटाचे दिग्गज उमेदवार एम. के. मढवी, सोमनाथ वास्कर, नामदेव भगत यांचा पराभव झाला; मात्र सत्ताधाऱ्यांवर प्रभावी अंकुश ठेवण्यासाठी या अनुभवी नेत्यांना स्वीकृत सदस्य म्हणून सभागृहात पाठवले जाईल, अशी शक्यता राजकीय वर्तुळात व्यक्त होत आहे.
कामगार नेत्याची वर्णी लागण्याची शक्यता
शिवसेनेकडून महापालिकेत कामगार नेता म्हणून रवींद्र सावंत यांची वर्णी लागण्याची दाट शक्यता आहे. सध्या शिंदे गटाकडे शहरस्तरावर प्रभावी कामगार नेतृत्वाची कमतरता असून, सावंत यांची निवड झाल्यास पक्षाची पालिकेतील ताकद निश्चितच वाढेल, असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. नवी मुंबई पालिकेतील सुमारे दोन ते अडीच हजार कामगारांचे नेतृत्व सावंत करीत असून त्यांचा अनुभव पक्षासाठी महत्त्वाचा ठरू शकतो.
