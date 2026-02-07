भिवंडी महापालिकेच्या महापौरपदासाठी रस्सीखेच
भिवंडी पालिकेत सत्तेचा पेच
भाजप-काँग्रेसमध्ये महापौरपदासाठी ‘रस्सीखेच’
भिवंडी, ता. ७ (बातमीदार) : ठाणे, कल्याण-डोंबिवली आणि नवी मुंबई महापालिकांच्या निवडणुकांचे निकाल लागूनही भिवंडी महापालिकेत अद्याप महापौर निवडीचा मुहूर्त मिळालेला नाही. त्रिशंकू अवस्था निर्माण झाल्याने सत्तेच्या समीकरणासाठी राजकीय डावपेच शिगेला पोहोचले असून, दगाफटका टाळण्यासाठी अनेक नगरसेवकांनी ‘नॉट रिचेबल’ होत शहराबाहेर धाव घेतली आहे. ९० सदस्यांच्या महापालिकेत सत्ता स्थापनेसाठी ४६ या बहुमताच्या आकड्याची गरज आहे. मात्र, कोणत्याही एका पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळालेले नाही.
भाजप-महायुतीकडे एकूण ३४ नगरसेवकांचे संख्याबळ आहे. भाजपने नारायण चौधरी यांची उमेदवारी जाहीर केली असली, तरी पक्षांतर्गत त्यांना विरोध होत आहे. ज्येष्ठ नगरसेवक सुमीत पाटील यांनी स्वतः निवडणूक लढवण्याचे संकेत दिले असून, ते माजी केंद्रीय मंत्री कपिल पाटील यांच्यामार्फत थेट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या संपर्कात आहेत. यामुळे भाजपमधील अंतर्गत गटबाजी चव्हाट्यावर आली आहे. या निवडणुकीत स्वतंत्र लढलेल्या शिवसेनेला १२ जागा मिळाल्या आहेत. शिवसेना उपनेते रूपेश म्हात्रे यांनी महायुतीची सत्ता स्थापन होईल असा विश्वास व्यक्त केला असला, तरी अंतिम निर्णयासाठी त्यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या आदेशाची प्रतीक्षा असल्याचे सांगितले आहे.
फोडाफोडीची भीती
सर्वाधिक ३० जागा मिळविणाऱ्या काँग्रेसने सत्ता स्थापनेसाठी राष्ट्रवादी (१२ जागा) आणि समाजवादी पक्षाला (सहा जागा) सोबत घेण्याचे प्रयत्न सुरू केले आहेत. काँग्रेस शहराध्यक्ष रशीद ताहीर मोमीन हे कोणार्क विकास आघाडी आणि भिवंडी विकास आघाडीशीही चर्चा करत आहेत. मागील वेळी १८ नगरसेवकांनी बंडखोरी केल्याने या वेळी काँग्रेस अत्यंत सावध पावले टाकत आहे.
नगरसेवक ‘गायब’
फोडाफोडीच्या भीतीने दोन्ही गटांचे नगरसेवक शहराबाहेर सहलीला गेले आहेत. फोडाफोडीसाठी नगरसेवकांशी भ्रमणध्वनीद्वारे संपर्क साधण्याचे कारस्थान सुरू असल्याची चर्चा शहरात रंगली आहे. निवडणूक प्रक्रिया लांबल्याने विकासकामे ठप्प असून, नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजी आहे.
महापालिकेतील पक्षीय बलाबल
भाजप -२२,
काँग्रेस- ३०,
शिवसेना (शिंदे गट) - १२,
राष्ट्रवादी काँग्रेस(शप )-१२,
समाजवादी पक्ष- ६,
कोणार्क विकास आघाडी- ४,
भिवंडी विकास आघाडी- ३,
अपक्ष- १
