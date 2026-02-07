महाराष्ट्रात पीएम-ई-बस सेवा योजना फक्त कागदावरच-वर्षा गायकवाड
मुंबई, ता. ७ ः ‘पंतप्रधान ई-बस सेवा या योजनेअंतर्गत, महाराष्ट्रातील २२ शहरांसाठी आतापर्यंत एकूण १,६०९ ई-बसना मंजुरी देण्यात आली असून या मंजूर बसपैकी १,४११ बससाठी निविदा काढण्यात आल्या आहेत; परंतु अद्याप एकही बस प्रत्यक्ष सेवेत आलेली नाही,’ काँग्रेस खासदार वर्षा गायकवाड यांनी लोकसभेत या योजनेवर विचारलेल्या प्रश्नाला सरकारने दिलेल्या उत्तरात ही बाब उघड झाली आहे. महाराष्ट्रात पीएम-ई-बस सेवा योजना फक्त कागदावरच राहिल्याचा दावा वर्षा गायकवाड यांनी केला आहे.
वर्षा गायकवाड यांनी महाराष्ट्रात या योजनेच्या अंमलबजावणीची सद्यःस्थिती काय आहे, त्यात किती शहरांचा समावेश आहे आणि आजपर्यंत किती इलेक्ट्रिक बसना मंजुरी देण्यात आली आहे. केंद्र सरकारने महाराष्ट्रात ई-बस योजनेच्या प्रभावी संचालनासाठी चार्जिंग पायाभूत सुविधा, डेपोची सज्जता आणि विजेची उपलब्धता यांची पर्याप्तता तपासली आहे काय? या योजनेतून कोणते परिणाम अपेक्षित आहेत, असे प्रश्न विचारले होते. गायकवाड यांच्या प्रश्नाला लेखी उत्तर देताना नगरविकास मंत्रालयाने म्हटले आहे, की ‘पीएम ई-बस सेवा योजनेअंतर्गत, ‘बिहाइंड-द-मीटर’ इलेक्ट्रिकल आणि नागरी डेपो पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी एकूण ३७०.४९ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. या मंजूर रकमेपैकी, आतापर्यंत २००.१८ कोटी रुपये वितरित करण्यात आले आहेत. या योजनेअंतर्गत, प्रकल्प देखरेख आणि मूल्यांकन समिती या योजनेअंतर्गत स्थापन केलेल्या केंद्रीय सुकाणू आणि मंजुरी समितीकडे मंजुरीसाठी प्रस्ताव सादर करेल, त्यानंतर संबंधित राज्ये, केंद्रशासित प्रदेशांनी सादर केलेल्या ‘बिहाइंड-द-मीटर’ प्रस्तावांचे आणि नागरी डेपो पायाभूत सुविधा प्रस्तावांचे मूल्यांकन करते. पीएम ई-बस सेवा योजनेचा उद्देश १०० पेक्षा जास्त शहरांमध्ये १०,००० वातानुकूलित इलेक्ट्रिक बसगाड्या सुरू करणे आहे, या योजनेत तीन ते ४० लाख लोकसंख्या असलेली शहरे, तसेच तीन लाखांपेक्षा कमी लोकसंख्या असलेल्या राज्यांच्या राजधान्या आणि ईशान्येकडील व डोंगराळ भागांतील राजधानीच्या शहरांचा समावेश आहे.’
