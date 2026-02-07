ओंकार केंब्रिज इंटरनॅशनल स्कूलचा अव्वल मान
डोंबिवलीच्या ओंकार केंब्रिज स्कूलची गगनभरारी
पश्चिम भारतात शाळेचा अव्वल मान
डोंबिवली, ता. ७ : शहरातील ओंकार केंब्रिज इंटरनॅशनल स्कूलने शैक्षणिक क्षेत्रात ऐतिहासिक कामगिरी करत पश्चिम विभागात प्रथम क्रमांक पटकावला आहे. ''केंब्रिज इंटरनॅशनल एज्युकेशन'' तर्फे आयोजित प्लॅनेट अंडर द मायक्रोस्कोप या आंतरराष्ट्रीय विज्ञान स्पर्धेत शाळेने हे देदीप्यमान यश संपादन केले. इयत्ता सातवीतील पाच विद्यार्थ्यांच्या पथकाने या स्पर्धेत सहभाग घेतला होता. "मातीतील सूक्ष्मजंतूंच्या साहाय्याने तेलाचे विघटन करणे या विषयावर आधारित या विद्यार्थ्यांनी एक नावीन्यपूर्ण प्रकल्प सादर केला. वाढत्या प्रदूषणावर नैसर्गिक आणि पर्यावरणपूरक उपाय शोधणारा हा प्रकल्प परीक्षकांच्या पसंतीस उतरला. तनुष दळवी, सान्वी कदम, रियान कुलकर्णी, आरुषी शेट्टी, ईशान होस्कोटी या विद्यार्थ्यांच्या पथकाने यशस्वी कामगिरी केली. विद्यार्थ्यांच्या या यशात विज्ञान शिक्षिका स्वाती पांडे यांचे तांत्रिक मार्गदर्शन लाभले. तसेच प्राचार्या डॉ. अनुजा नाईक, उपप्राचार्या रेनू पिल्लई आणि डॉ. नेहा नोहवर यांचे प्रोत्साहन मोलाचे ठरले. ४ फेब्रुवारी रोजी पार पडलेल्या ऑनलाईन सत्कार समारंभात आंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधी डॉ. डेव्हिड मार्टिनडिल, श्री. विनय शर्मा आणि श्री. अरुण राजमणी यांच्या हस्ते विद्यार्थ्यांचा गौरव करण्यात आला.
