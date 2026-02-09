भगवान नगरमधील चाळीत चोरीचा प्रयत्न
भगवाननगरमधील चाळीत चोरीचा प्रयत्न; अज्ञात चोरटा सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद
कल्याण, ता. ९ (बातमीदार) : कल्याण पूर्व भागातील भगवाननगर परिसरात चोरीच्या प्रयत्नाची एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. येथील परिवर्तन सोसायटीतील एका चाळीत मध्यरात्रीच्या सुमारास अज्ञात चोरट्याने घरफोडी करण्याचा प्रयत्न केला. ही संपूर्ण घटना परिसरात लावण्यात आलेल्या सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद झाली असून, यामुळे रहिवाशांमध्ये भीतीचे प्रचंड वातावरण पसरले आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, शुक्रवारी (ता. ६) रोजी पहाटेच्या सुमारास जेव्हा संपूर्ण परिसर गाढ झोपेत होता, तेव्हा एका अज्ञात इसमाने परिवर्तन सोसायटीच्या चाळीत प्रवेश केला. सीसीटीव्ही फुटेजमध्ये दिसत असल्याप्रमाणे, हा चोरटा संशयास्पदरीत्या घरांच्या दरवाजांची पाहणी करीत होता आणि चोरी करण्याच्या उद्देशाने हालचाली करीत होता; मात्र काही कारणास्तव त्याचा हा प्रयत्न फसला आणि तो तिथून पसार झाला. सकाळी सीसीटीव्ही फुटेज तपासल्यानंतर हा प्रकार उघडकीस आला.
भरवस्तीत आणि सोसायट्यांमध्ये अशाप्रकारे चोरट्यांचा वावर वाढल्याने नागरिकांनी संताप आणि भीती व्यक्त केली आहे. परिवर्तन सोसायटी आणि आजूबाजूच्या परिसरात आता सुरक्षिततेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे, असे स्थानिक रहिवाशांनी सांगितले. या घटनेनंतर स्थानिक नागरिकांनी पोलिस प्रशासनाकडे या भागात रात्रीची गस्त वाढवण्याची मागणी केली आहे. सीसीटीव्ही फुटेजच्या आधारे पोलिसांनी या अज्ञात चोरट्याचा शोध घ्यावा आणि नागरिकांना भयमुक्त करावे, अशी विनंती करण्यात आली आहे. सध्या या प्रकरणाचा अधिक तपास सुरू असून, सीसीटीव्हीमधील संशयास्पद व्यक्तीची ओळख पटवण्याचे काम सुरू आहे.
