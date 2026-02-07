शास्त्रीनगर रुग्णालयाची आयुक्तांकडून पाहणी
शास्त्रीनगर रुग्णालयाची आयुक्तांकडून पाहणी
डिजिटल पेमेंटसह सेवा सुधारण्याचे निर्देश
डोंबिवली, ता. ७ : कल्याण-डोंबिवली महापालिकेचे आयुक्त अभिनव गोयल यांनी शनिवारी (ता. ७) सकाळी साडेआठ वाजता डोंबिवली पश्चिम येथील शास्त्रीनगर सामान्य रुग्णालयाला अचानक भेट दिल्याने वैद्यकीय प्रशासनाची मोठी धावपळ उडाली. केवळ पाहणी न करता आयुक्तांनी थेट वॉर्डमध्ये जाऊन रुग्णांची विचारपूस केली आणि रुग्णालयातील त्रुटींवर बोट ठेवत सेवा सुधारण्याचे कडक आदेश दिले.
आयुक्तांनी प्रामुख्याने नवजात अतिदक्षता विभाग आणि बालरोग अतिदक्षता विभाग या संवेदनशील विभागांना भेट देऊन तेथील यंत्रणेची माहिती घेतली. रुग्णांना मिळणाऱ्या जेवणाची गुणवत्ता, औषधांची उपलब्धता आणि दैनंदिन स्वच्छता याबाबींची त्यांनी स्वतः पडताळणी केली. रुग्णालयात सुरू असलेली दुरुस्तीची कामे वेळेत पूर्ण करण्याच्या सूचनाही त्यांनी या वेळी दिल्या.
ओपीडी आणि अपघात कक्षात केस पेपर काढण्यासाठी रुग्णांना लागणाऱ्या लांबलचक रांगांची आयुक्तांनी गंभीर दखल घेतली. रोख रकमेमुळे होणारा विलंब टाळण्यासाठी तातडीने ‘क्यूआर कोड’ आधारित डिजिटल पेमेंट प्रणाली सुरू करण्याचे आदेश दिले. तातडीच्या प्रसंगी रुग्णांना दुसऱ्या रुग्णालयात हलवण्याची प्रक्रिया जलद व्हावी, यासाठी एक स्पष्ट नियमावली तयार करण्यास सांगितले.
हयगय केल्यास कारवाईचा इशारा
रुग्णांच्या सेवेत कोणत्याही प्रकारचे दुर्लक्ष किंवा दिरंगाई झाल्यास संबंधित डॉक्टर आणि कर्मचाऱ्यांवर कडक कारवाई केली जाईल, असा स्पष्ट इशारा आयुक्त गोयल यांनी दिला. या भेटीवेळी मुख्य वैद्यकीय अधिकारी डॉ. सादिया पिंजारी, डॉ. विनोद दौंड आणि डॉ. हेमराज देवरे उपस्थित होते.
