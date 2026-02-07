कर्जत तालुक्यात जिल्हा परिषद–पंचायत समिती ६३.२० टक्के मतदान
कर्जत, ता. ७ (बातमीदार) ः तालुक्यात रायगड जिल्हा परिषदेच्या सहा आणि कर्जत पंचायत समितीच्या १२ जागांसाठी शनिवारी (ता. ७) मतदान प्रक्रिया पार पडली. या निवडणुकीसाठी निवडणूक प्रशासनाने सर्व तयारी पूर्ण केली होती. तालुक्यात एकूण २२० मतदान केंद्रांवर मतदान घेण्यात आले. दुपारी ३.३० वाजेपर्यंत ६३.२० टक्के मतदान झाले होते. किरकोळ घटना वगळता मतदान प्रक्रिया एकूण शांततेत आणि सुरळीत पार पडली. बहुतांश मतदान केंद्रांवर मतदारांनी उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिल्याचे चित्र दिसून आले.
कर्जत तालुक्यात एकूण एक लाख ७० हजार ७०२ मतदार असून, सर्व २२० मतदान केंद्रांवर मतदान घेण्यात आले. आता या निवडणुकीचा निकाल सोमवारी (ता. ९) जाहीर होणार आहे. सकाळी १० वाजल्यापासून कर्जत येथील प्रशासकीय भवनात मतमोजणी प्रक्रियेला सुरुवात होणार असून सहा जिल्हा परिषद आणि १२ पंचायत समिती जागांसाठी मतमोजणी केली जाणार आहे. मतमोजणी प्रक्रिया किमान १५ तर कमाल २३ फेऱ्यांमध्ये पूर्ण होऊन निकाल जाहीर होणार आहे.
इव्हीएम मशीनमध्ये बिघाड
बीड पंचायत समिती गणातील बीड बूथवरील ईव्हीएम मशीन सकाळी साडेआठच्या सुमारास काही काळासाठी बंद पडली होती. मात्र, अवघ्या अर्ध्या तासात दुसरी मशीन त्या ठिकाणी उपलब्ध करून देण्यात आली. त्यामुळे मतदान प्रक्रियेवर कोणताही परिणाम झाला नाही, अशी माहिती निवडणूक अधिकाऱ्यांनी दिली.
तालुक्यातील विविध गटांमधील कळंब जिल्हा परिषद गटात ३६ मतदान केंद्रे असून, पंचायत समितीच्या दोन्ही गणांमध्ये प्रत्येकी १८ केंद्रे आहेत. कशेळे गटात एकूण ३७ मतदान केंद्रे असून, पाथरज गणात २१ तर कशेळे गणात १६ केंद्रे आहेत. माणगावतर्फे वरेडी गटात ३८ मतदान केंद्रे असून, माणगाव गणात २१ तर उकरूल गणात १७ केंद्रे आहेत. नेरळ जिल्हा परिषद गटात एकूण ४० मतदान केंद्रे असून, त्यात नेरळ गणात सर्वाधिक २३ तर दामत गणात १७ केंद्रे आहेत. कडाव जिल्हा परिषद गटात ३४ मतदान केंद्रे असून, वाकस गणात १५ तर कडाव गणात १९ केंद्रे आहेत. मोठे वेणगाव गटात ३५ मतदान केंद्रे असून, वेणगाव गणात १६ तर बीड बुड्डुक गणात १९ मतदान केंद्रे आहेत.