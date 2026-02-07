प्रशासकीय राजवटीची श्वेतपत्रिका काढणार
वाशी, ता. ७ (बातमीदार) : नवी मुंबई महापालिका निवडणुका जाहीर झाल्यापासून वनमंत्री गणेश नाईक आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यात सुरू झालेला वाद महापौर निवडीनंतरही संपेल, असे दिसत नाही. महापालिकेत भाजपचा महापौर बसताच गेल्या सहा वर्षांतील प्रशासकीय राजवटीच्या कारभाराची श्वेतपत्रिका काढणार असल्याचे भाजपचे नेते संजीव नाईक यांनी जाहीर केले आहे.
प्रशासकीय काळात प्रशासकांनी नगरविकास विभागाच्या आदेशाने केलेल्या कामांची श्वेतपत्रिका काढली जाणार आहे. प्रशासनाच्या माध्यमातून झालेल्या गलथान कारभाराची इत्थंभूत चौकशी केली जाईल. ही चौकशी कोणत्या कायद्याने आणि कशी होईल, हे लवकरच स्पष्ट होईल, असे संजीव नाईक यांनी या वेळी स्पष्ट केले. त्यांनी सांगितले की, गेल्या सहा वर्षांपासून शहरात लोकशाही नव्हती, तर प्रशासनाच्या माध्यमातून हुकूमशाही सुरू होती, ती आता संपुष्टात आली आहे. प्रशासकीय राजवटीत जनतेच्या कराच्या पैशांचा अपव्यय झाला असून, चुकीच्या ठिकाणी खर्च झालेल्या प्रत्येक पैशाची चौकशी केली जाईल. त्यामध्ये जे दोषी असतील, त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येईल. ज्या लोकांनी भ्रष्टाचाराला किंवा चुकीच्या कामांना खतपाणी घातले आहे. त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई आणि गुन्हे दाखल करण्याबाबत महापालिका सभागृह निर्णय घेईल.
पाचपट भावाने खरेदी
गेल्या सहा वर्षांत चुकीच्या पद्धतीने निविदा काढल्या गेल्या. एक रुपयाची वस्तू पाच रुपयांना खरेदी करून जनतेच्या पैशांची लूट केली गेली आहे. गरज नसताना कामे काढण्यात आली आणि भ्रष्टाचाराचा प्रयत्न झाला, असेही त्यांनी नमूद केले.
