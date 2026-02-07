पोयनाड परिसरात मतदान उत्साहात, सायंकाळपर्यत मतदारांची मतदान केंद्रावर गर्दी
पोयनाड परिसरात आदिवासी बांधवांची मोठी गर्दी
सायंकाळपर्यत मतदारांची मतदान केंद्रावर गर्दी
पोयनाड, ता. ७ (बातमीदार) : जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुकीच्या मतदानासाठी शनिवारी (ता. ७) प्रामुख्याने पोयनाड परिसरातील आदिवासीवाड्यांवरील मतदारांनी मोठ्या उत्साहात सहभागी होऊन मतदान केले. दुपारी ४. ३० वाजेपर्यंत पोयनाड परिसरात ६५ टक्क्यांपर्यंत मतदान झाले. भरउन्हातही मतदारांचा उत्साह कायम असून, मतदान केंद्रासमोर मतदारांनी रांगा लावल्या होत्या.
पोयनाड परिसरात नवीन मतदारसंघ रचनेनुसार आंबेपूर, शहापूर आणि थळ हे तीन मतदारसंघ येतात. पोयनाड, पेझारी, कुर्डुस, सांबरी, तांडवागळे, धेरंड, शहापूर, पेढांबे, कोपर, नारंगी, सुतारपाडा, चरी, काचळी, कुसुंबळे, पिटकीरी, हेमनगर या ठिकाणी मतदारांनी घराबाहेर पडून मोठ्या संख्येने मतदान केले. पोयनाड परिसरातील दुर्गम भागात डांगी, भोमोली, गावठाण, कोंझरवाडी, आनंदवाडी येथील आदिवासीबांधवांनी आपापल्या जवळील मतदान केंद्रावर जाऊन मतदान केले. सायंकाळपर्यंत हा मतदारांचा उत्साह कायम होता. विशेष बाब म्हणजे धाकटे शहापूर येथील मतदान केंद्रावर ९६ वर्षीय व १०३ वर्षीय वृद्ध मतदारांनी मोठ्या उत्साहात मतदान केले.
दिव्यांग आणि वृद्धांसाठी विशेष सुविधा
पोयनाड परिसरात दिव्यांग मतदारांसाठी विशेष सुविधा करण्यात आली होती. व्हीलचेअर आणि रॅम्पची सुविधा उपलब्ध होती. तसेच वृद्ध व्यक्तींना त्यांचे नातेवाईक वाहनाने मतदान केंद्रापर्यंत आणि तिथून पुढे मतदान केंद्रावरील कर्मचारी मतदान प्रक्रियेपर्यंत नेत होते. तसेच, मतदारांसाठी पिण्याचे पाणी, प्रथमोपचार पेटी, उन्हाचा त्रास होऊ नये यासाठी मंडपाची व्यवस्था करण्यात आली होती.
पोयनाड : जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुकीसाठी पोयनाड परिसरात मतदारांनी रांगा लावून उस्फूर्तपणे मतदान केले.
