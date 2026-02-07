गुणदर्शन स्पर्धामध्ये मुरबाडचे घवघवीत यश
गुणदर्शन स्पर्धांमध्ये मुरबाडचे घवघवीत यश
ठाणे जिल्हा परिषद अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचा सहभाग
टोकावडे, ता. ७ (बातमीदार) : ठाणे जिल्हा परिषदेमार्फत अधिकारी व कर्मचाऱ्यांसाठी दरवर्षी आयोजित करण्यात येणाऱ्या विविध गुणदर्शन स्पर्धा-२०२६ यंदा उत्साहपूर्ण वातावरणात पार पडली. कर्मचाऱ्यांच्या कलागुणांना वाव मिळावा, तणावमुक्त वातावरणात छंद जोपासता यावेत तसेच मानसिक आरोग्य सुदृढ राहावे या उद्देशाने मुख्य कार्यकारी अधिकारी रणजित यादव यांच्या नेतृत्वाखाली गडकरी रंगायतन, ठाणे येथे या जिल्हास्तरीय स्पर्धांचे आयोजन करण्यात आले होते.
या स्पर्धांमध्ये ठाणे जिल्ह्यातील विविध तालुक्यांतील अधिकारी व कर्मचारी मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते. मुरबाड तालुक्यातील शिक्षक व कर्मचाऱ्यांनी विविध कला प्रकारांमध्ये उल्लेखनीय कामगिरी करत आपला ठसा उमटवला. समूह गायन स्पर्धेत मुरबाड ग्रुपने प्रथम क्रमांक पटकावून उत्कृष्ट सादरीकरण केले. त्याचप्रमाणे समूह नृत्य स्पर्धेत कल्याणी मोरे ग्रुपने प्रथम क्रमांक मिळवून उपस्थितांची दाद मिळवली.
विविध स्पर्धांतही यश
एकपात्री सादरीकरणात एकनाथ महादू देसले यांनी द्वितीय क्रमांक मिळवला, तर नाट्य स्पर्धेत मुरबाड तालुक्याने द्वितीय क्रमांक पटकावला. वैयक्तिक गायन स्पर्धेत भालचंद्र कृष्णा भोईर यांनी तृतीय क्रमांक, तसेच फॅन्सी ड्रेस स्पर्धेत सुनील दत्तात्रेय पवार यांनी द्वितीय क्रमांक मिळवून तालुक्याचा नावलौकिक वाढवला. या यशामागे गटविकास अधिकारी लता गायकवाड, गटशिक्षणाधिकारी मधुकर घोरड व शिक्षण विस्तार अधिकारी कणकोसे यांचे मोलाचे मार्गदर्शन लाभले. मुरबाड तालुक्याच्या या घवघवीत यशाबद्दल सर्व विजेत्यांचे व सहभागी कर्मचाऱ्यांचे सर्वत्र अभिनंदन होत आहे.
फोटो ओळ :- समूह गायन स्पर्धेत मुरबाड ग्रुपने प्रथम क्रमांक पटकावला.
