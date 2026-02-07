अलिबाग तालुक्यात दुपारपर्यंत ६०.३५ टक्के मतदान वयोवृद्ध, दिव्यांग मतदारांचा उत्स्फूर्त सहभाग
अलिबाग, ता. ७ (वार्ताहर) ः जिल्हा परिषद व पंचायत समितीसाठी शनिवारी (ता. ७) उत्साहपूर्ण वातावरणात मतदान पार पडले. दुपारी ३.३० वाजेपर्यंत ६०.३५ टक्के मतदान झाल्याचे नोंदवण्यात आले. दुपारनंतर भरउन्हातही मतदानासाठी मोठी गर्दी झाली होती.
सकाळपासूनच अनेक मतदान केंद्रांवर मतदारांच्या रांगा दिसून आल्या. विशेष म्हणजे वयोवृद्ध व दिव्यांग मतदारांनीही मोठ्या उत्साहाने मतदान करून लोकशाहीतील आपले कर्तव्य पार पाडले. मतदान केंद्रांवर वृद्धांसाठी स्वतंत्र रांगा व बसण्याची सोय उपलब्ध करून देण्यात आली होती. शनिवारी अनेक ठिकाणी लग्नकार्य असल्याने नववधू व वराने आधी मतदान करून आपले कर्तव्य बजावले. मतदानासाठी चेंढरे, नवगाव, थळ, झिराड, वेश्वी, नागाव, रेवदंडा, मापगाव, हाशिवारे, कावीर, पोयनाड, पेझारी अशा विविध मतदान केंद्रांवर मतदारांची रांग लागली होती.
शेकाप व शिवसेना (शिंदे गट) यांच्यात शाब्दिक चकमक
अलिबाग तालुक्यातील सुतारपाडा मतदान केंद्रावर शेकाप व शिवसेना (शिंदे गट) यांच्यात शाब्दिक चकमक उडाल्याने या मतदान केंद्रावर पोलिस आणि एसआरपीएफ यांचा बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता.
अलिबाग तालुक्यातील चेंढरे येथील मतदान केंद्रावर मतदान स्लिप न मिळाल्याने, बीएलओच्या बूथवर मतदारांनी मतदान क्रमांक आणि बूथ क्रमांक शोधण्यासाठी गर्दी केली होती.