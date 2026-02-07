वाढवण बंदर प्रशासनाकडून सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा विपर्यास; संघर्ष समितीचा तीव्र आक्षेप.
वाढवण प्रशासनाकडून न्यायालयाच्या आदेशाचा विपर्यास
संघर्ष समितीचा तीव्र आक्षेप; आंदोलनाचा इशारा
डहाणू, ता. ७ (बातमीदार) : गेल्या काही दिवसांपासून सोशल मीडिया आणि आघाडीच्या वृत्तपत्रांमधून वाढवण बंदर प्रकल्प रद्द झाल्याच्या बातम्या प्रसिद्ध झाल्या होत्या. यावर बंदर प्रशासनाने ‘बंदराला कोणतीही स्थगिती नसून काम वेगाने सुरू आहे’ असे स्पष्टीकरण दिले; मात्र प्रशासनाचा हा दावा खोटा असून तो सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान करणारा आहे, असा घणाघाती आरोप वाढवण बंदरविरोधी संघर्ष समितीने केला आहे.
प्रशासनाचे दावे आणि वस्तुस्थिती : संघर्ष समितीने आपल्या प्रसिद्धिपत्रकात प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर खालील महत्त्वाचे मुद्दे उपस्थित केले आहेत. न्यायालयाच्या आदेशाची पायमल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाच्या २८ फेब्रुवारी २०२५च्या आदेशानुसार, जमीन संपादन प्रक्रिया पूर्ण झाल्याशिवाय रस्ते बांधणे किंवा समुद्रात भराव घालण्याचे काम करता येणार नाही, असे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. अद्याप भूसंपादन प्रक्रिया पूर्ण झालेली नसतानाही, ‘काम वेगाने सुरू आहे’ असे म्हणणे म्हणजे न्यायालयाचा अवमान आहे.
५ फेब्रुवारीला जेएनपीए अध्यक्ष गौरव दयाळ आणि जिल्हाधिकारी डॉ. इंदुराणी जाखड यांनी लोकप्रतिनिधींसोबत बैठक घेतली; मात्र त्यानंतर बंदर अधिकारी मुख्य वाढवण गावात न जाता गुंगवाडा परिसरातून पाहणी करून निघून गेले. ‘जर प्रक्रिया कायदेशीर असेल, तर अधिकारी भूमिपुत्रांशी संवाद साधायला का घाबरत आहेत,’ असा सवाल समितीने विचारला आहे. बैठकीत स्थानिकांचे हक्क अबाधित ठेवण्याचे पोकळ आश्वासन देण्यात आले; परंतु जमिनीचे संपादन आणि पर्यावरणाचे नुकसान यावर अद्याप न्यायालयाने अंतिम निर्णय दिलेला नाही. अशा परिस्थितीत जनतेची दिशाभूल केली जात आहे.
--------
आम्ही विकासाच्या विरोधात नाही; मात्र भूमिपुत्रांच्या अस्तित्वावर घाला घालणारे वाढवण बंदर, विमानतळ किंवा ‘चौथी मुंबई’सारखे विनाशकारी प्रकल्प आम्हाला मान्य नाहीत. जोपर्यंत सर्वोच्च न्यायालयाचा अंतिम निकाल लागत नाही, तोपर्यंत प्रकल्पाची सर्व कार्यवाही तत्काळ थांबवावी.
- वाढवण बंदरविरोधी संघर्ष समिती
--------
संघर्ष समितीचा इशारा
प्रशासनाने आपली एकाधिकारशाही थांबवून खोटी माहिती पसरवणे बंद करावे. न्यायालयाचा निर्णय प्रलंबित असताना बळजबरीने काम पुढे रेटण्याचा प्रयत्न केल्यास, संपूर्ण पालघर जिल्ह्यात तीव्र जनआंदोलन छेडले जाईल, असा इशारा समितीने दिला आहे.
