आम्ही ठामपणे एनडीएसोबत - आनंद परांजपे

आम्ही ठामपणे एनडीएसोबत ः आनंद परांजपे
ठाणे, ता. ७ : जितेंद्र आव्हाड यांनी कोणती भूमिका घ्यावी हा निर्णय शरद पवार गटाचा असून, आम्ही एनडीएसोबत ठामपणे असल्याची भूमिका राष्ट्रवादी (अजित पवार)चे मुख्य प्रवक्ते आनंद परांजपे यांनी स्पष्ट केली. राष्ट्रवादीची भूमिका स्पष्ट असून, अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखाली पक्ष एनडीएत सहभागी झाला आहे. विलीनीकरणाबाबत ज्यांना घाई आहे, त्यांनी आपली भूमिका स्पष्ट करावी, असेदेखील त्यांनी सांगितले. ठाण्यात झालेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.
आमच्यावर दु:खाचा डोंगर कोसळला आहे. आमचे दैवत अजित पवार आमच्यातून निघून गेले, त्या दु:खातून आम्ही अद्याप सावरलो नाही. राज्यसभेबाबत योग्य वेळी पक्षनेतृत्व निर्णय घेईल. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सीआयडीमार्फत चौकशीचे आदेश दिले असून, केंद्र व राज्य पातळीवर चौकशी सुरू आहे. यासंदर्भातील सत्य महाराष्ट्रासमोर येणे गरजेचे आहे. बजरंग बप्पा सोनवणे यांना संशय असल्यास त्यांनी केंद्रीय नागरी उड्डाण मंत्र्यांची भेट घ्यावी. जबाबदार व्यक्तींनी बेजबाबदार वक्तव्य करू नये, असेही ते म्हणाले. सुनेत्रा पवार यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या राष्ट्रीय अध्यक्षपदाची जबाबदारी घ्यावी, अशी पक्षातील नेते, पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांची भावना असल्याचे त्यांनी सांगितले. योग्य प्रक्रिया पूर्ण करून त्यांनी ही जबाबदारी स्वीकारावी, अशी विनंती सर्वजण करणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. नुकत्याच झालेल्या निवडणुकांमध्ये ठाण्यातील जनतेने आम्हाला विरोधी पक्ष म्हणून स्पष्ट जनाधार दिला आहे. कोकण भवन येथे गट स्थापन करण्यात आला असून, पुढील रणनीतीबाबत गटनेते नजीब मुल्ला निर्णय घेतील, असेदेखील त्यांनी या वेळी स्पष्ट केले.
