महिला डब्यात अनधिकृत प्रवेश
घाटकोपर, ता. ७ (बातमीदार) : लोकल ट्रेनच्या महिला डब्यात अनधिकृत प्रवेश केल्याची घटना घाटकोपर स्थानकात उघडकीस आली आहे. बुर्का परिधान केलेल्या एका संशयित व्यक्तीवर महिला डब्यात प्रवास केल्याचा आरोप असून, चौकशीत तो पुरुष असल्याचे स्पष्ट झाले. महिला प्रवाशांना संबंधित व्यक्तीबाबत संशय आल्याने त्यांनी चौकशी केली. त्यानंतर ही बाब उघड झाली. महिला प्रवाशांनी तक्रार नोंदविण्यासाठी घाटकोपर जीआरपी पोलिस चौकीकडे जात असताना संशयिताने संधी साधत डब्यातून उतरून डाऊन दिशेच्या लोकलमध्ये चढून पलायन केले. घटनेची माहिती मिळताच घाटकोपर आरपीएफने रेल्वे कायद्यानुसार कलम १६२ अंतर्गत गुन्हा नोंदवला असून शोधमोहीम सुरू केली आहे. अद्याप संशयिताची ओळख पटलेली नाही. कुर्ला जीआरपीचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक संभाजी यादव यांनी सांगितले की, घटना शुक्रवारी घडली असून, सीसीटीव्ही फुटेजच्या आधारे तपास सुरू आहे. जीआरपी आणि आरपीएफ पथके संशयिताचा शोध घेत आहेत.
