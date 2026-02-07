थिएटरमध्ये पिण्याच्या पाण्याची मोफत व्यवस्था करा
घाटकोपर, ता. ७ (बातमीदार) : सिनेमा थिएटरमध्ये प्रेक्षकांना पिण्याच्या पाण्याच्या बाटलीसाठी जवळपास शंभर रुपये मोजावे लागत असल्याने सर्वसामान्यांची आर्थिक लूट होत असल्याचा आरोप करत थिएटर तसेच मॉलमध्ये पिण्याच्या पाण्याचे जार मोफत उपलब्ध करून द्यावेत, अशी मागणी शिवसेनेतर्फे पालिका आयुक्तांकडे करण्यात आली आहे.
थिएटरमध्ये तिकिटांसोबतच खाद्यपदार्थांचे दरही अव्वाच्या सवा असल्याची तक्रार आहे. दोन समोसे घेण्यासाठी सुमारे २०० रुपये, तर अर्धा लिटर पाण्याच्या बाटलीसाठी शंभर रुपये आकारले जातात. शिवाय, बाहेरून पाणी किंवा खाद्यपदार्थ आणण्यास प्रेक्षकांना मनाई केली जाते. सिनेमा पाहताना लहान मुले आणि ज्येष्ठ नागरिकांना तहान लागल्यास त्यांना महागड्या दरानेच पाणी विकत घ्यावे लागते, अशी परिस्थिती आहे. रेल्वे स्थानक, बसस्थानके, हॉटेल्स यांसारख्या सार्वजनिक ठिकाणी पिण्याचे पाणी सहज उपलब्ध असताना, मॉल आणि थिएटरमध्येही सर्वसामान्यांसाठी पिण्याच्या पाण्याचे जार उपलब्ध करून द्यावेत, अशी मागणी शिवसेना उपनेते विलास रूपवते यांनी पालिका आयुक्त भूषण गगराणी यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.
