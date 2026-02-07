मतदानात वाहतूक संकट
मतदानात वाहतूक संकट
निवडणुकीदरम्यान पर्यटक-चाकरमान्यांचा एकत्र ताण
पोयनाड, ता. ७ (बातमीदार) : जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या सार्वत्रिक निवडणुकीचे मतदान शनिवारी शांततेत पार पडले असले, तरी या लोकशाही प्रक्रियेला वाहतूक कोंडीचा मोठा फटका बसला. मतदानाचा दिवस, शनिवार-रविवारची सुट्टी, पर्यटनासाठी आलेले पर्यटक आणि लग्नसराई यांचा एकत्रित परिणाम वडखळ-अलिबाग राज्यमार्गावर स्पष्टपणे दिसून आला. शहाबाज ते पोयनाड यादरम्यान दिवसभर वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या होत्या.
शहरातून गावाकडे मतदानासाठी आलेले चाकरमानी, एसटी बसमधून येणारे मतदार तसेच खासगी वाहनांनी प्रवास करणारे पर्यटक यामुळे वाहतूक व्यवस्थेवर प्रचंड ताण आला. कुर्डूस, सांबरी, शिहू, चोळे या गावांकडे जाणाऱ्या मतदारांना अंतर्गत रस्त्यांवरील कोंडीचा सामना करावा लागला. अनेक ठिकाणी मतदान केंद्रावर वेळेत पोहोचण्यासाठी नागरिकांना वाहन सोडून पायी चालावे लागल्याचे चित्र दिसून आले. मतदान करून मुंबई, पुणे, ठाणे व नवी मुंबईकडे परतणाऱ्या प्रवाशांची पोयनाड व पेझारी येथे मोठी गर्दी झाली होती.
धरमतर ते पोयनाड रस्त्याचे डांबरीकरण पूर्ण झाले असले, तरी वाढलेली वाहनसंख्या आणि नियोजनाअभावी कोंडी टळली नाही. अनेक पर्यटकांनी गुगल मॅपच्या आधारे अंतर्गत रस्ते निवडले; मात्र अरुंद गल्ल्या व रस्त्यांमुळे गावांमधील वाहतूकही ठप्प झाली. शहाबाज गावात एका पर्यटकाचे वाहन गटारात अडकल्याची घटना घडली. स्थानिक नागरिकांच्या मदतीने ते वाहन बाहेर काढण्यात आले. वाहतूक पोलिस व होमगार्ड यांनी कोंडी कमी करण्याचे प्रयत्न केले.
चौकट
विशेष आराखड्याची मागणी
मतदानाचा दिवस, पर्यटनाचा हंगाम आणि लग्नसराई एकाच दिवशी आल्याने वाहतूक व्यवस्थेतील उणिवा प्रकर्षाने समोर आल्या. निवडणुकीसाठी येणाऱ्या मतदारांसाठी स्वतंत्र मार्गनियोजन, पर्यटकांसाठी पर्यायी मार्ग व वाहतूक नियंत्रणाचे ठोस नियोजन नसल्यामुळे नागरिकांना मोठा त्रास सहन करावा लागला. भविष्यात अशा परिस्थिती टाळण्यासाठी निवडणूक काळात विशेष वाहतूक आराखडा राबवावा, अशी जोरदार मागणी स्थानिक नागरिकांकडून होत आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.