माजी महापौर विलास पाटील यांना अटकपूर्व जामीन
भिवंडी, ता. ७ (वार्ताहर) : कोणार्क विकास आघाडीचे माजी महापौर विलास पाटील व त्यांचा मुलगा नगरसेवक मयुरेश पाटील यांना शनिवारी (ता. ७) भिवंडी न्यायालयाकडून अटकपूर्व जामीन मंजूर करण्यात आला आहे.
भिवंडी महापालिका निवडणुकीनंतर कोणार्क विकास आघाडीचे माजी महापौर विलास पाटील व भाजप आमदार महेश चौघुले यांच्या समर्थकांमध्ये निवडणूक निकालानंतर १८ जानेवारीच्या रात्री छत्रपती शिवाजी महाराज चौकात जोरदार हाणामारी होत राडा झाला होता. याप्रकरणी दोन्ही गटांतील सुमारे ५१ जणांवर निजामपुरा पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. या गुन्ह्यात कोणार्क विकास आघाडीचे माजी महापौर विलास पाटील व त्यांचा मुलगा नगरसेवक मयुरेश पाटील यांच्यावरदेखील गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. या गुन्ह्याचा तपास भिवंडी गुन्हे शाखेकडे वर्ग केल्यानंतर गुन्हे शाखेने विलास पाटील समर्थक ३७, तर महेश चौघुले समर्थक १४ जणांना ताब्यात घेतले होते. तेव्हापासून विलास पाटील व मयुरेश पाटील हे फरार होते. शनिवारी (ता. ७) भिवंडी माजी महापौर विलास पाटील व त्यांचा मुलगा मयुरेश पाटील यांना अटकपूर्व जामीन मंजूर करण्यात आला असून, त्यांचे २३ समर्थकांना, तर महेश चौघुले यांच्या तीन अशा एकूण २६ जणांना भिवंडी अतिरिक्त सत्र न्यायालयातून जामीन मंजूर झाला आहे.
माजी महापौर विलास पाटील यांना जामीन मंजूर झाल्याने आता महापौरपदाच्या निवडणुकीतील चुरस आणखीन वाढली आहे. महापौरपदाच्या निवडणुकीत काँग्रेस व भाजप यांना महापौरपदाच्या निवडणुकीत कोणार्क विकास आघाडीच्या चार सदस्यांची आवश्यकता आहे. त्यामुळे विलास पाटील यांची भूमिका निर्णायक राहणार आहे.
